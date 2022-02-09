AI植入物助斷脊者復行 歷來首例 傷者：近乎正常生活

脊髓內的神經細胞負責將大腦發出的信號傳送至腿部，如果脊髓受損，信號傳遞將受影響，嚴重的話會下半身癱瘓。29歲意大利人羅卡蒂（Michel Roccati）5年前在一宗電單車交通意外後脊髓完全斷裂，導致信號完全無法到達腿部，腿部完全失去知覺和活動能力。瑞士科學家將一個電子植入器安裝在其脊椎，負責傳遞信號，將電脈衝傳送到腿部（見圖），令他能夠再次走路。

植入脊椎 傳信號至腿神經

羅卡蒂向BBC稱，植入器啟動一刻，「那是很令人感動的經驗」。現在他能夠每次站立數小時、上落樓梯，並一口氣行走1公里，還可以游泳，「差不多是正常生活」。

2010年意外受傷的另一名傷者麥茨（David M'zee）在安裝植入器後，也能夠在助行器協助下恢復走路能力。研究報告稱，至今有9名傷者接受植入器，並恢復步行能力，但他們並非靠植入器作日常生活之用，因為傷者要隨身攜帶一部小型電腦以控制電流，在現階段使用該植入器仍然太複雜。他們目前主要用植入器來協助他們練習走路，包括操練肌肉和改善健康。

帶領研究的洛桑聯邦理工學院（EPFL）教授庫爾蒂鈉（Gregoire Courtine）表示，這種技術要廣泛使用來協助傷者走路仍是遙遙長路，「這並非治療脊髓創傷，但它是改善傷者生活質素的重要一步」。

以色列大學研3D脊髓組織

另外，以色列特拉維夫大學周一宣布，該校研究人員人工合成出立體人體脊髓組織，這一技術或可讓癱瘓者重新行走。聲明說，該校Sagol再生生物技術中心的研究人員利用人體細胞設計出3D人體脊髓組織，並將其模擬植入患有慢性癱瘓的實驗室模型中，結果顯示實驗室模型恢復行走能力的成功率達80%。

這一技術使用患者腹部的脂肪組織樣本，研究人員利用基因工程對細胞重新編程，將其轉化為包含運動神經元的神經網絡3D植入物。聲明說，研究人員正為3D脊髓組織的臨牀試驗做準備，期望幾年內將組織植入癱瘓者體內，使其能夠再次站立和行走。研究成果發表在德國《先進科學》雜誌上。

（BBC/每日郵報/新華社）