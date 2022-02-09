「自由車隊」掀多國示威 美共和黨議員聲援

美貨車司機號召示威 fb專頁被刪

美國一批貨車司機計劃駕駛貨車到首都華盛頓國會大樓抗議。發起人布拉斯（Brian Brase）周日（6日）稱，強制接種疫苗令違反人權，「大家將看到一場爭取結束這些強制措施的大型全球運動」。他表示，美國一個貨車司機反強制疫苗令的facebook群組有近14萬人追隨，惟相關專頁及後被fb刪除。布拉斯說，正號召全國的貨車司機參與行動，聲稱規模將媲美加拿大的示威。他說已接觸芬蘭、瑞士、挪威、德國、美國、澳洲的貨車司機，稱「全球貨車司機正團結起來」。

「自由車隊」示威亦獲美國保守派聲援，多名共和黨議員以至前總統特朗普也表態支持貨車司機。共和黨得州參議員克魯茲（Ted Cruz）尋求聯邦貿易委員會調查眾籌網站GoFundMe日前將加拿大「自由車隊」籌款專頁下架事件。他在Twitter寫道：「天佑這些加拿大貨車司機。他們捍衛加拿大、美國，他們捍衛自由」。

近日多國舉行類似加拿大「自由車隊」的示威：澳洲一批反疫苗示威者及陰謀論者周日堵塞機場周圍的路，圖阻政客在國會昨重開前返回坎培拉；新西蘭昨天有人駕駛貨車及露營車佔據新西蘭國會附近的威靈頓街頭，另有數百車輛在市中心繞街響號；荷蘭周日約25輛貨車、幾十輛車、多輛拖拉機聚集呂伐登；英國上周六有示威車隊慢駛聲援加拿大貨車司機，令M5高速公路大塞車。英國國會外周一有「英國自由車隊」示威。

（霍士新聞/法新社/紐約時報）