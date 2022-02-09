歐俄能源轇轕 剪不斷暗生變

政治智庫歐亞集團能源部門主管格洛伊斯坦（Henning Gloystein）坦言，柏林與莫斯科的關係並非偶然，而是建基於冷戰時代西德對蘇聯的「天然氣管道外交」政策，後者將兩國連繫起來，至今仍在肖爾茨所屬執政最大黨社民黨存在。

市場重組減「斷氣」風險

歐洲的天然氣供應最少三成來自俄羅斯，國營的俄羅斯天然氣公司（Gazprom）有七成管道輸送是出口到西歐。

在德國以至其他東歐國家，愈來愈多人對這種相互依賴感到憂慮，只是改變欲速則不達，畢竟轉換能源選項和建立天然氣管道或液化天然氣（LNG）接收站需要時間和巨大投資。

柏林定調歐洲綠色新政

格洛伊斯坦舉例稱，自從Gazprom在2009年初一度停向烏克蘭供氣，歐盟便開始優先連接其內部市場，以避免成員國遭遇類似威脅，此後歐洲天然氣需求量從未回升到當年高峰，「你可以說Gazprom搬石砸腳，如今面臨犯下同樣錯誤的風險」。

儘管如此，歐洲依舊對俄羅斯天然氣非常依賴。燃煤發電轉型至天然氣發電，以及關閉核電站，反而增加了對歐洲天然氣的整體需求，與此同時，歐洲本土的天然氣蘊藏開始枯竭，公眾壓力令新探索幾乎不可能。最新的歐洲綠色新政標準，將天然氣列為過渡燃料，據歐洲傳媒指是受到柏林施壓所致，這也可能令天然氣問題再持續一段時間。

（華爾街日報）