德美莫衷一是 普京意圖未明 「北溪2」再顯肖爾茨拜登分歧 俄拒明言撤兵

拜登與肖爾茨周一在白宮會談後於下午舉行聯合記者會。拜登表示，若俄羅斯坦克和部隊再次越過烏克蘭邊境入侵，「就不會再有北溪2號線了，我們將會結束它。我向你保證，我們能做到這一點」。這被視為拜登迄今就該管道的最強烈表態。拜登沒具體說明華府如何中止該管道運作，但《金融時報》指出，美國可以對該項目的營運商實施制裁，亦可對歐盟能源監管機構施加壓力，使其不對該項目作出最終批准。

肖爾茨訪白宮 避提「北溪2」

不過，在旁的肖爾茨一再迴避有關「北溪2號線」的問題，就算有記者直接追問時，他也對該管道隻字不提，只作出一個籠統保證：「我們正共同行動，絕對團結一致，我們不會不同調，我們會採取相同的措施，將令俄羅斯非常難受」。拜登則強調德國獲美國「完全信賴」，是最重要的盟友之一。

全長約1230公里的「北溪2號線」（Nord Stream 2）已經竣工，將把俄羅斯輸往德國的天然氣量增加一倍，但尚未開始輸氣至德國。德國極依賴俄羅斯的能源供應，一半天然氣自俄國進口，一旦俄羅斯因開戰中斷供氣，德國經濟將受衝擊。因此德國在烏克蘭危機上一直保持低調，拒絕供應武器予烏國，已招致烏克蘭及美國部分人士批評。為配合北約行動，到訪基輔的德國外長貝爾博克周一宣布向立陶宛增兵350人，以加強北約東翼軍事部署。

普京續轟北約西方加劇危機

另一邊廂，法國總統馬克龍周一在莫斯科與俄羅斯普京詳談5小時，尋求緩和烏克蘭局勢。法國官員指出，普京願意不再在區內採取新軍事舉措，並同意與白俄羅斯軍演後，會從白俄撤走數千俄兵。但普京和馬克龍在會後聯合記者會上未提及有關協議。普京則指出，馬克龍提出的一些想法和建議，縱使現時討論還為時尚早，但可作為後續行動的基礎。法國總統府表示，這些提議包括雙方承諾不採取任何新的軍事行動、啟動新的戰略對話及恢復烏克蘭和平進程的努力。普京又繼續批評北約和西方加劇緊張局勢，但稱俄羅斯會竭盡所能達至一個各方均接受的妥協方案。

馬克龍：或需數月化解緊張

馬克龍昨到訪基輔會晤烏克蘭總統澤連斯基。他指有「具體、可行的解決方案」來結束俄羅斯與西方的緊張關係，但可能需時數月，又指普京向他表明不會是任何緊張局勢升級的幕後黑手。

北約軍事委員會主席、荷蘭海軍上將鮑爾（Rob Bauer）周一表示，假如俄羅斯在軍演結束後，拒絕從白俄撤兵，北約將增加在波羅的海駐軍數。歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）同日警告，歐洲正遭遇冷戰結束以來最嚴重的安全威脅，但強調在烏克蘭問題上仍有可能與俄羅斯達成外交解決方案。

（金融時報/華爾街日報/CNN）