記者問俄謀侵烏證據 美官員促信政府

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）上周四聲稱情報顯示，俄國擬用誣陷烏克蘭或北約組織發動襲擊的宣傳片為進侵烏克蘭藉口。美聯社資深記者李‧馬修（Matthew Lee）要求普萊斯提供支持有關說法的證據，普萊斯卻說：「倘你質疑美英和其他政府的誠信，覺得俄國的消息比較順耳，那就請便。」

同日美國全國公共廣播電台（NPR）記者問白宮發言人普薩基（Jen Psaki），政府會否提供證據證明，2月2日敘利亞平民在反恐行動中罹難，確實是因ISIS領袖引爆自殺炸彈所害。普薩基反問：「懷疑美軍的評估……沒有提供準確信息，ISIS就提供準確信息了嗎？」

普薩基上周五表示， 歡迎記者的「尖銳問題和善意的審查」，並表示國防部稍後將有調查平民遇害事故結果。普萊斯則表示尊重李‧馬修，已與對方電話交流。

賓夕法尼亞大學安嫩伯格公共政策中心主任賈米生（Kathleen Jamieson）直指傳媒追問憑據是「善盡職責」，官員作出暗諷記者不忠的反應，是「徹頭徹尾不當」。

（中央社/ny1.com）