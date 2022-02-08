美國安顧問：華若撐俄侵烏 將付代價

蘇利文周日接受美國全國廣播公司（NBC）節目訪問時說：「我們認為北京最終將為俄侵烏付出一定代價，他們未來幾周考慮與俄羅斯政府接觸時應該計算這一點。」中俄上周發表的聯合聲明中，中方表明反對北約東擴，支持克里姆林宮向西方提出安全保障要求，並指摘美國加劇局勢緊張。

美國早已警告俄羅斯，若入侵烏克蘭將要面對「毁滅性」的制裁。蘇利文表示，針對俄羅斯的制裁可能會直接影響中國，「因為它們（制裁）將針對俄羅斯的金融系統，而它當然也會牽連到中國的經濟」。

蘇利文同日接受美國廣播公司（ABC）訪問時表示，他相信中國明白它沒有能力「補償俄羅斯因來自我們制裁而造成的經濟損失」。他指，若俄選擇侵烏，不僅會讓它付出戰略代價，且「若中國被視為支持俄羅斯，那麼在世界、歐洲及其他國家眼中，中國也將付出一定代價。這些國家現正觀望，並發出明確信息，就是他們希望看到外交（解決）而非戰爭」。

蘇利文周日又重申，俄羅斯可隨時入侵烏克蘭，「我們處於關鍵時刻，當前任何一天，俄羅斯都可能對烏克蘭採取軍事行動，或是可能從今起約數周後，又或是俄羅斯可能選擇採取外交途徑」。（NBC/路透社）