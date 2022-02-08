馬克龍赴俄斡旋 普京當面肯定 法籲建「新平衡」 會前克宮潑冷水促勿指望突破

過去10天，馬克龍已3次與普京就烏克蘭局勢通電話。他周一下午抵達莫斯科，傍晚與普京會談，之後會舉行聯合記者會，周二將訪問烏克蘭，會見總統澤連斯基。不過法俄總統未會面，克里姆林宮已唱淡成果，發言人佩斯科夫昨說：「局勢太複雜，不能期望一次會談就取得决定性的突破。」

與拜登通電話40分鐘協調立場

與普京會談前，馬克龍跟拜登通電話40分鐘，白宮周日表示，兩人討論了繼續以外交和威懾手段應對俄羅斯不斷在烏克蘭邊境增兵，並重申支持烏克蘭主權及領土完整。馬克龍出訪前接受法國傳媒訪問表示，俄羅斯的目標不是烏克蘭，而是「想釐清與北約和歐盟之間的規則」，他希望與普京的會談可以防止軍事衝突，之後再討論緩和局勢的條件。他強調必須非常務實，不要期望俄羅斯會單方面緩和局勢。

馬克龍表示，俄羅斯有權提出自身的擔憂，但指出與俄羅斯建立對話不能「通過削弱任何一個歐洲國家」來實現，「在做到這一點的同時，我們也要尊重俄羅斯，理解這個偉大國家和人民在當代所受的創傷」。

距離法國大選僅餘兩個月，《紐約時報》指出，烏克蘭危機對馬克龍來說是一大機遇，讓他有機會建立一個新歐洲安全架構，讓法國在整個歐洲扮演更重要的角色，以實現他的宏願，即建立一個與美國結盟，但更獨立於美國的歐洲。《紐時》指出，馬克龍此行有兩個目的，一是為俄烏局勢降溫，二是緩解俄羅斯對北約東擴的不滿，最終將俄羅斯納入新的歐洲安全體系，避免其傾向中國造成長期不利的影響。

路透社亦指出，對馬克龍來說，今次是他在大選前展示領導能力的機會，但談判艱巨，隨時空手而回落入尷尬的局面。一名前法國特使說：「普京不需要給予馬克龍任何東西，因為對他來說，談判是跟美國進行的。」他指出，普京很可能利用與馬克龍會談，在北約盟友之間大玩「分而治之」伎倆。

分析：談判對象是美 普京未必賣帳

在烏克蘭危機上一直被指低調應對的德國，總理肖爾茨正訪美，他接受《華盛頓郵報》訪問時強調，美國是德國與歐洲最重要的盟國，彼此立場一致，均向俄國傳達一個清晰的共同信號，即侵烏必定付出高昂代價。肖爾茨下周一（14日）先訪問基輔，翌日會訪問莫斯科與普京商討烏克蘭局勢。德國和英國昨日表示會分別增兵往立陶宛及波蘭。

（BBC/紐約時報/路透社/CNN）