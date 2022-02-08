華日﹕拜登將推「印太經濟框架」制華

填補退出TPP後真空

分管亞洲事務的美國副貿易代表比安奇（Sarah Bianchi）在近期一項貿易會議上，明言框架料在數周內公布。報道指預期拜登政府不會向貿易伙伴提出削減關稅或其他傳統開放市場的工具，即美國勞工組織及其民主黨盟友以至部分共和黨人反對的做法，他們擔心會因此犧牲美國就業職位和製造業。

然而，這些市場准入措施被認為對美國跟區內國家建立更有力關係是有必要，尤其是在南亞及東南亞開發程度較低的國家，都尋求讓其農業及製造業產品進入美國市場。部分外交官和經濟學家質疑，既沒市場准入措施，框架最多只會成為美國跟日本、澳洲和新加坡等富裕盟友的合作玩意。華盛頓智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）高級顧問雷恩施（Bill Reinsch）坦言，真正問題在於如何令越南和印尼之類的國家同意參與框架，相信那些國家會保持謹慎，以觀望方案有何好處。

區內美國盟友和伙伴一直敦促華府返回TPP（CPTPP），但拜登政府已排除這選項，坦言無法在國會得到足夠支持，也會面臨工會的反對。

（華爾街日報）