氣候責任評估報告﹕巨企多誇大減排

總部設於德國的新氣候研究所（NewClimate Institute）聯同比利時環保團體碳市場觀察（Carbon Market Watch），審查了蘋果、DHL、福士汽車、亞馬遜、宜家和雀巢等25間全球知名企業的淨零排放承諾。這些公司的總排放佔全球溫室氣體排放的5%，具牽制氣候變化的巨大潛力。結果發現，它們平均只做到其設定減排承諾的約四成，這並不足以扭轉全球暖化。

報告指25間企業中，有8間剔除計算客戶使用其產品所衍生的排放。如蘋果公司，其七成排放來自用戶使用其電子產品。有些企業只通過購買碳信用額，用擴大植林之類項目去抵消，例如諾華製藥公司。另有一些公司承諾了大幅減排，但接近其提出完成工作的最後期限，成績仍未如理想，如葛蘭素史克。

審計所涉公司整體來說，無一達到研究認為與其承諾相符的「高誠信」要求，只有3家公司明顯有意願從它們的生產線和供應鏈中減少九成碳排放，包括丹麥航運公司馬士基（Maersk）。

倡提高透明度 保障消費者

研究員批評企業提出聽來雄心勃勃的減碳目標，但往往缺乏實質內容，連表現較佳的公司也會誇大其行動，言行「存在很大差距」，消費者可能會很難確定真相，故倡提高相關透明度。

包括亞馬遜、雀巢、宜家、Google等在內的企業回應BBC查詢時，皆否認在減排方面無盡力。其中雀巢指報告有明顯不準確之處，Google則指每年都有自家環境報告跟進，相關數據皆由會計師樓核實。

（華盛頓郵報/BBC/衛報）