國內外極右「響應」 自由車隊示威變調

示威組織者籲舉報不當行為

這場示威風波源於一班貨車司機及保守派組織不滿政府要求沒接種疫苗、進出美加邊境的貨車司機回加後要隔離檢疫，因此發起示威，從加國西部駕車到東部的首都示威。參與行動的貨車司機早前穿州過省，最終抵達渥太華，並在國會大樓附近抗議。

「自由車隊」示威車隊途經各地期間大致和平，社交網站和新聞報道中可見車隊在高速公路行駛時，路旁有民眾為他們打氣歡呼。不過示威仍觸動警方神經，因有極右組織「響應」稱他們亦可能會前往渥太華。渥太華警察局長斯洛尼（Peter Sloly）1月底表示，警方已為可能出現的打對台示威做準備，並憂慮國內外社交網站上有人煽動仇恨及暴力。今次加國示威受國外人士表態支持，包括美國前總統特朗普及其長子唐納德、電動車公司Tesla創辦人馬斯克等。特朗普上周五（4日）發聲明批評杜魯多是「左翼瘋子」，用瘋狂的防疫規定摧毁加拿大。

目前估計大約有5000名示威者在渥太華，但未必全是跨境貨運從業員。據加拿大貨車運輸聯盟早前估計，在全部約12萬從事跨境路線的加國貨車司機之中，有85%至90%已接種新冠疫苗，又表示在渥太華的示威者，大多與他們跨境運輸業無關。聯盟表示不支持今次示威，認為業界須接受疫苗接種規定，同時指出強制接種規定會令約1.6萬司機無法工作。有不少商界組織亦指推動此疫苗規定的時機，會令現有的供應鏈問題惡化，恐為依賴貨車運輸業的加拿大帶來設想不到的後果。

（BBC）

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