渥太華反疫苗示威「失控」 進緊急狀態 市長指危害居民 警指組織水平前所未見

今次持續了10天的「自由車隊」（Freedom Convoy）示威，最初源於不滿政府要求進出美加邊境的貨車司機強制接種新冠疫苗，及後演變成反對公共衛生政策以至對總理杜魯多的管治等表達不滿。美國前總統特朗普及電動車公司Tesla創辦人馬斯克讚揚貨車司機，對示威表示支持。連場示威出現在渥太華、多倫多及魁北克市，在薩斯喀徹溫省、曼尼托巴省和卑詩省的省立法機構附近，亦有不同規模的貨車車隊聚集。

剛過去周末的示威氣氛大致平靜，但亦有零星混亂場面，有部分反「自由車隊」示威活動的民眾組織抗議打對台。例如溫哥華當局上周六指有人擲蛋、石頭，及用腳踢汽車，亦有人在路面撒釘，當局其後拘捕5人；至於艾伯塔省一個堵塞美加邊境口岸的示威仍然繼續。在人口最稠密城市多倫多，警方周日宣布繼續封鎖市中心道路，以保持路面暢通、保護醫護和病人及其家屬。

渥太華巿長：示威變質成「派對」

渥太華的示威情况則較嚴峻。1月29日開始的車隊抗議活動令市中心國會一帶交通癱瘓並製造噪音，示威者把大貨車泊在路上，又搭起帳篷等臨時棲身之所。渥太華巿長沃森（Jim Watson）指示威者的行為愈來愈滋擾，包括長時間響號、放煙花，示威漸變質為一場「派對」，有市民投訴被示威者騷擾。英國廣播公司（BBC）引述有報道指當地發生種族主義襲擊，有報告指戴口罩防疫的民眾遭攻擊和騷擾。

沃森稱市內的示威已完全失控，示威者人數（約5000人）遠多於警方，他周日宣布該市進入緊急狀態，稱示威對居民安全構成嚴重威脅，但沒交代緊急狀態令維持多久。渥太華及當地的國會大樓附近過往不時有大型示威及活動舉行，但該市警察局長一再指出今次「自由車隊」示威的組織水平、資金及投入程度是前所未見。由於無法預視示威何時結束，有居民質問警方為何不採取更多措施結束這場影響日常生活的示威。

警蒐財政車輛證據日後檢控

當地警方周日設置新路障，並表示正蒐集財政、車輛登記等證據，用作未來刑事檢控之用，警方亦警告任何人企圖為貨車提供物質協助，例如汽油，都會被拘捕。《華盛頓郵報》指出，示威期間可見有民眾帶來罐裝燃油，讓堵路貨車的引擎能繼續運轉。警方亦對上一個周末示威剛開始時發生的褻瀆紀念碑等行為，展開多宗刑事調查。車隊示威的主辦單位表示周日會避免使用喇叭約4小時，以釋出善意。

總理杜魯多一家暫離市內住所

上周證實感染新冠病毒、正在隔離的加拿大總理杜魯多日前表示，未有計劃出動軍隊協助處理示威，稱示威車隊僅代表一小撮人，政府不會被嚇倒。基於安全考慮，杜魯多一家上周末已離開市中心的住所，當局未有公布他身處地點。

（紐約時報/華盛頓郵報/BBC/CBC）

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