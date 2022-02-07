美稱俄已佈全面侵烏七成軍力 48小時足奪基輔 可致5萬平民亡

指俄擬月中大型核武軍演

美國國防部長奧斯汀及美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）在上周四的國會閉門會議表示，俄軍已在烏克蘭邊境集結83個「營級戰術群」，逾11萬人，佔全面侵烏所需兵力的70%，並正持續向前線增派多最少14支相關規模部隊。除從俄國西部邊境以及白俄羅斯南下入烏外，預計俄軍還會從黑海與地中海，派出由11艘兩棲突支擊艦乘載的5個營規模海軍陸戰隊，從烏克蘭南部登陸。二人又稱，俄軍已將一定數量的潛艇派往黑海，以至指示與情報機構相關的特別行動部隊到邊境甚至潛入烏國境內，將作破壞工作。公開資料估計，有關部隊總規模或達1500人。

分析料俄軍最快2月中行動

美方情報分析認為，俄軍最可能在2月中至3月底期間侵烏，其中烏克蘭的地面會在2月中低氣溫下凍結至最堅實，便利陸上機動部隊移動。情報又稱，俄方可能把原在下半年舉行的年度大型軍演提前至本月中，以配合該侵烏最佳時機；軍演中或會展示甚至演練核武。華盛頓哈德遜研究所（Hudson Institute）核武政策專家海因里希斯（Rebeccah Heinrichs）認為，這將傳遞極為挑釁和不祥的信息。

美方估計最壞情况是俄方目標奪取整個烏克蘭。美方官員估算，在這情况下除俄烏兩軍分別有數千至數萬人戰死外，另可能造成2.5萬至5萬平民死亡。同時將有數以百萬人淪為難民，湧入波蘭等周邊國家。烏國首都基輔在俄軍圍攻下，將在48小時內淪陷。

為此西方正加緊軍事應對準備。烏軍特種部隊上周五在切爾諾貝爾無人區作市街戰軍演。法新社引述波蘭軍方消息稱，首批支援的美國陸軍第82空降師成員，上周六已抵達該國西南部。路透社周日引述德國防長蘭布雷特（Christine Lambrecht）表示，為應對緊張局勢，正考慮向立陶宛增兵，但她同時拒絕向烏克蘭提供武器。

俄續否認將侵烏

莫斯科繼續否認即將侵烏。彭博社上周六曾新聞網站短暫出現「俄羅斯入侵烏克蘭」突發頭條報道，俄羅斯駐美大使安東諾夫（Anatoly Antonov）當天回應指「事件令人無法接受」。

（紐約時報/金融時報/路透社/塔斯社）