任命新幕僚長 約翰遜危機未除

忠實支持者勸約翰遜讓位

多名約翰遜幕僚上周宣布請辭，被傳媒形容為「唐寧街崩潰日」。約翰遜及後宣布部分職位接任人，其中內閣辦公室部長柏建熙（Steve Barclay）為新任幕僚長，至於在約翰遜為倫敦市長時曾為他效力的哈里（Guto Harri），則擔任傳訊總監。

柏建熙自2010起任下議院議員，英國《觀察家報》指任命國會議員成為幕僚長做法罕見，或代表政府內部猜測約翰遜任期能持續多久之際，他在外招攬人員擔任此職時遇上困難。至於任命哈里亦令人意外，因他近年都強烈批評約翰遜。

英國傳媒自去年底披露首相府在2020和2021年全國封城抗疫或限聚令生效期間舉行多場派對，內閣辦公室副常務次官格雷（Sue Gray）就派對門醜聞展開調查。醜聞曝光後要求約翰遜下台聲音愈趨強烈，有議員已去信1922委員會，尋求發動對約翰遜不信任投票。

約翰遜就事件多次道歉，惟堅拒下台。未有去信1922委員會的沃克指出，約翰遜在推動疫苗接種等議題處理恰當，但在全國封城期間接連舉行派對而引致全國對首相府的憤怒，只能藉首相讓位才能解決，懇求約翰遜考慮國家利益而主動下台。

（觀察家報）