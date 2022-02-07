摩洛哥墮井男童身亡 國王致哀

拉揚當日跌進位於井內32米深的一處，具體意外原因未明，有報道指拉揚是在其父親維修水井時意外墮井，其母則向當地傳媒表示兒子失蹤前在附近玩耍。事發村莊位處偏遠山區，有多個深井，用以灌溉大麻作物，後者是貧窮村民的主要收作入來源。

拉揚墮下的水井入口太窄，直徑僅45厘米。他出事後，救援人員出動大型挖掘機從旁邊挖出一條壕溝慢慢靠近他所在位置。連日來，救援人員從井口懸吊繩索為拉揚供氧和水，又用攝影機監察他的情况。拉揚跌下初期頭部有損傷，但仍保持清醒。

4天拯救 難逃厄運

到上周五，救援隊伍挖掘的壕溝距離拉揚僅數米，為防坍塌，救援人員在最後階段決定徒手挖掘，並用大型混凝土管道加固。營救團隊主管特姆拉尼（Abdelhadi Temrani）上周六向當地電視台稱，救援人員距離男童只餘2米，但挖掘機遇上一塊硬石，為避免引致坍塌或井洞有裂痕，他們花了5小時挖掉岩石。

事件連日引起國內外關注，網上有大量打氣留言，現場亦大批民眾等候。上周五救援人員將設備和繩索送入狹窄通道時有民眾歡呼，希望這是營救行動最後步驟。可惜拉揚上周六晚上被救出後證實不治，救援人員用黃色氈子包裹其遺體帶離現場。

（衛報）