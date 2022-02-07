加國反防疫示威被指涉非法 籌款專頁下架

「自由車隊」堵路抗議 兩周未完

「自由車隊」運動原是加拿大貨車司機發動的反疫苗反防疫措施的示威抗議活動，其後演變成反對公共衛生政策以至杜魯多政府的活動。示威者過去8天堵塞渥太華市中心道路，有人揮舞美國邦聯旗或納粹旗幟，有人表明想解散加拿大政府。當地警方稱，上周六渥太華約有5000人示威。

在多倫多，數百名示威者上周六在市中心聚集，也有司機將貨車停在馬路中間，要求當局取消包括強制接種疫苗的防疫措施。在魁北克市，數百民眾發動汽車慢駛示威，反對政府的防疫措施。曼尼托巴省上周五有人開小型貨車衝向人群，導致4人受傷。

警方指堵路行動有組織，原因之一是示威者依賴同情他們的人捐款。眾籌網站GoFundMe上周五將「自由車隊」的籌款專頁下架，指接到報告運動涉及暴力和非法活動，違反平台使用條款。「自由車隊」籌得1010萬加元（6163萬港元），網站前日表示會將捐款全數退還捐款人。

曾批評強制疫苗令的電動車製造商Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）指GoFundMe是「專業小偷」。佛羅里達州共和黨籍州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）及共和黨州份的國會議員，揚言會調查GoFundMe將「自由車隊」籌款專頁下架之舉。

（路透社/法新社）

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