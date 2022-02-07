討人厭第三者成準王后 卡米拉守得雲開見月明

【明報專訊】英國「人民王妃」戴安娜曾經公開宣稱「我的婚姻一直是三人行」。卡米拉的存在被認為是導致查理斯與戴安娜1996年離婚的主因，使之備受批評和被小報抹黑，甚至曾被稱為「最叫人討厭的女人」。然而她嫁入王室後行事低調，同時積極支持公益，反家暴等，漸獲更多民眾接受。據YouGov最近的民調，她在英國的支持度達34%，不過去年11月民調中，只有14%受訪者認為她在查理斯即位後應被稱為「王后」。
民調：僅14%受訪者覺配稱「王后」
卡米拉與查理斯的苦戀，其實早在查理斯婚前便已萌芽。卡米拉1947年7月17日生於倫敦。她與查理斯於1970年一場馬球賽上邂逅。據丁布爾比（Jonathan Dimbleby）獲授權所撰傳記《威爾斯親王》（1994），雖然卡米拉比查理斯年長一歲多，但因志趣相投，兩人「瞬間」被彼此吸引。可是查理斯下不了決心求婚，當他在海軍服役期間，卡米拉已嫁給了皇家騎馬衛隊軍官鮑爾斯（Andrew Parker Bowles）。
據王室傳記作家朱諾（Penny Junor）表示，兩人在1978年開展不倫戀，當時卡米拉剛生下第二名孩子。兩人的戀情一直維持至1981年查理斯與戴安娜訂婚。卡米拉一名朋友對另一傳記作家布蘭德雷思（Gyles Brandreth）稱，卡米拉曾鼓勵查理斯娶戴安娜。當時兩人接受結束戀情，回歸密友關係，可是查理斯婚後兩人舊情復熾。經小報披露緋聞，卡米拉屢被嘲諷和人身攻擊，以至查理斯辦公室2005年初宣布他倆會在溫莎市政廳舉行民事儀式結婚時，要表明卡米拉日後不會成為王后，只會稱為「伴妃」。