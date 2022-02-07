討人厭第三者成準王后 卡米拉守得雲開見月明

民調：僅14%受訪者覺配稱「王后」

卡米拉與查理斯的苦戀，其實早在查理斯婚前便已萌芽。卡米拉1947年7月17日生於倫敦。她與查理斯於1970年一場馬球賽上邂逅。據丁布爾比（Jonathan Dimbleby）獲授權所撰傳記《威爾斯親王》（1994），雖然卡米拉比查理斯年長一歲多，但因志趣相投，兩人「瞬間」被彼此吸引。可是查理斯下不了決心求婚，當他在海軍服役期間，卡米拉已嫁給了皇家騎馬衛隊軍官鮑爾斯（Andrew Parker Bowles）。

據王室傳記作家朱諾（Penny Junor）表示，兩人在1978年開展不倫戀，當時卡米拉剛生下第二名孩子。兩人的戀情一直維持至1981年查理斯與戴安娜訂婚。卡米拉一名朋友對另一傳記作家布蘭德雷思（Gyles Brandreth）稱，卡米拉曾鼓勵查理斯娶戴安娜。當時兩人接受結束戀情，回歸密友關係，可是查理斯婚後兩人舊情復熾。經小報披露緋聞，卡米拉屢被嘲諷和人身攻擊，以至查理斯辦公室2005年初宣布他倆會在溫莎市政廳舉行民事儀式結婚時，要表明卡米拉日後不會成為王后，只會稱為「伴妃」。

（名利場/BBC/太陽報/每日快報）