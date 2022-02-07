登基白金禧 英女王盼卡米拉封后 文告預作安排 掃除兒媳未來頭銜不確定因素

英女王上周六（5日）在諾福克郡桑德靈厄姆莊園，發表署名「你們的僕人伊利沙伯」的紀念登基白金禧（Platinum Jubilee）文告。她在文告中感謝英國「所有民族、信仰和年齡人士」對她的善意，並表示民眾持續給予的忠誠和愛戴，令她一直心存感激與謙卑。她同時表示希望兒子查理斯夫婦日後為國王、王后，亦會得到同樣的支持。

查理斯夫婦回應稱「感動和榮幸」

她寫道：「當時間到了，我兒查理斯為王時，我知道你們會跟支持我一樣，支持他和他的妻子卡米拉；而我真誠希望，屆時，卡米拉將以王后（Queen Consort）身分繼續履行職務。」王儲查理斯夫婦通過官邸克拉倫斯宮發言人回應表示感到「感動和榮幸」。查理斯昨日再於網上發表聲明，祝賀母后登基70年，又表示他與卡米拉深明女王的期許代表的榮譽。

卡米拉與查理斯2005年結婚之前各有一段婚姻，她在婚後有多個稱號，主要是「康沃爾公爵夫人殿下」（HRH Duchess of Cornwall），在蘇格蘭則稱「羅斯西公爵夫人」（Duchess of Rothesay）。按王室傳統，原則上王儲登基後，其妻便自動晉升為王后，那王后頭銜在結婚時已有官方決定。惟因為卡米拉是查理斯與戴安娜婚姻的第三者，礙於形象負面和輿論，官方當年傾向她在王儲登基後只獲稱「伴妃殿下」（Princess Consort），但一直懸而未決。

女王上周六的聲明，直接解決了卡米拉在查理斯即位後的稱謂問題，鞏固了卡米拉位居王室核心的地位，也反映了卡米拉已贏得廣泛認受。女王另於今年初已給她頒授了英國榮譽制度最高等級的「嘉德勳章」（the Order of the Garter），寄予個人的支持和肯定。

結束多年爭議 英媒預稱「卡米拉王后」

女王的宣布佔據了周日英國報章頭版。英國發行量最高報紙《星期日郵報》標題「卡米拉將成為王后」，稱這「表明女王堅定支持媳婦，而且證明她對確保其長子幸福的女人的持久感情」。大報《星期日泰晤士報》強調這決定的重要，稱女王指定卡米拉為王后，結束了「多年的爭議和混亂」。

女王已於2015年超越其高祖母維多利亞女王，成為英國史上在位最長君主。女王在文告中表示70年後今天，依然記得1952年其父喬治六世離世及其統治的開始。她又回顧與之相偕73載、去年離世的菲臘親王過去給予她「無私支持」，說：「我很幸運，有菲臘親王這個願意承擔配偶角色並無私地作出犧牲的伴侶。」

英國首相約翰遜向女王致敬，表示她在位70年間，表現了「鼓舞人心的責任感和對這個國家堅定不移的奉獻精神」。

英在位最久君主 信守「終生履職」承諾

儘管女王在文告中自稱仍然信守1947年21歲時立下「終生履​​行公職」的承諾，惟其健康狀况能否負擔下去備受關注。女王去年10月底罕有入院接受了一晚檢查，之後應醫囑和疫情，取消了年底的公開活動，連聖誕郊遊都取消了。英國《每日快報》上月引述王室專家歐文斯（Ed Owens）報道，女王已擬訂病重無法履行職務的計劃，可能將職責託付給高級王室成員，例如由王儲查理斯或王孫威廉攝政，但不包括女王退位選項。

（BBC/路透社/法新社）