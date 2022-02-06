英內閣陷內訌 有閣員促炒財相

有力問鼎相位 辛偉誠被批「耍花招」

約翰遜前日在政策主管米爾扎（Munira Mirza）辭職後召集了首相府職員，向他們說「有改變是好事」，嘗試穩定「軍心」。首相府發言人又強調約翰遜依然掌控首相府，預計不會再有人辭職。不過，政治危機並未平息。《泰晤士報》上周報道， 有閣員促約翰遜辭退財相辛偉誠（Rishi Sunak），另有閣員抨擊有力問鼎相位的辛偉誠「耍花招」。針對約翰遜誣陷工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）任刑事檢察專員時，未有檢控戀童的英國廣播公司（BBC）已故名主持薩維爾（Jimmy Savile），有違司法公正的說法，辛偉誠日前公開表示，若是他就不會發表約翰遜那番言論。賈偉德（Sajid Javid）其後也表示施紀賢擔任刑事檢控專員的工作表現很好，「值得尊重」。

保守黨議員：恢復誠信需換首相

另外，警方仍在調查首相府違反防疫規定開派對。英國傳媒報道，警方已取得首相約翰遜2020年6月在首相府參加生日派對時舉起啤酒的照片，有律師稱，該照片或能證明他違反封城令的防疫措施。與此同時，愈來愈多保守黨議員要求約翰遜辭職。曾任教育部國務大臣的保守黨國會議員祈禮勤（Nick Gibb）上周五在《每日電訊報》發表評論文章，批評約翰遜向下議院「不正確」宣稱「無派對」，表明「要恢復誠信，需要換首相」。他和後座議員貝爾（Aaron Bell）加入對約翰遜提不信任投票行列。若有54名保守黨下議院議員去信「1922委員會」主席要求對約翰遜提不信任投票，有關程序便可展開。信件總數保密，一些保守黨高層向《衛報》表示推測現有近40封。

曾任文翠珊內閣辦公室部長的李達德（David Lidington）前日說：「很難看到約翰遜怎樣能重建他幾個月前有過的政治主導地位。」但房屋、社區及地方政府大臣高文浩（Michael Gove）認為約翰遜留任對英國是「好事」。

（彭博社/衛報/英國廣播公司）