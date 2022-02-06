美共和黨譴責兩議員查國會騷亂

定性示威者為「參與合法政治論述」

共和黨的領導組織「共和黨全國委員會」（RNC）前日在鹽湖城開會。主席麥克丹尼爾（Ronna McDaniel）聲明表示，RNC表決把2021年1月6日包圍國會山莊抗議人士，定義為「參與合法政治論述的普通公民」。共和黨領袖強調，「參與合法政治論述的普通公民」不包括以特朗普名義激烈襲擊國會山莊的暴徒。當日數千名支持特朗普「選舉舞弊論」的人士圍搗國會，企圖阻撓點算確認拜登當選總統的選舉人票，釀7人死亡、逾140名警員受傷，議員和助手們慌忙避難。迄今有逾700人受檢控，11名極右民兵面臨共謀叛亂罪起訴。

內部分歧浮面 部分黨人不滿決議

RNC還在會上一致表決通過譴責該黨眾議員利茲（Liz Cheney，前副總統切尼之女）及金辛格（Adam Kinzinger）。利茲與金辛格均有為「國會山莊騷亂」投票彈劾特朗普，及擔任調查該場事故的國會委員會成員。聲明指他倆與民主黨聯手「迫害」那些示威者，讓民主黨得以利用他們的政治聯繫，掩飾具黨派目的的濫用檢控權。RNC決議提供利茲競選懷俄明州議席的同黨對手財援，而金辛格則將卸任。

有關決議並非得到所有共和黨人認同，馬里蘭州州長霍根、參議員羅姆尼等部分共和黨人就對決議表示不滿。

彭斯駁斥特朗普 指自己無權推翻選舉

特朗普多次表示要推翻2020年大選結果，謂若再當選將特赦那些被指參與騷亂人士，近日又加強攻擊事發當日監督點算選舉人團票國會聯席會議的副總統彭斯（Mike Pence）。上周日，他聲稱彭斯能推翻大選結果，應該調查彭斯當天為什沒有駁回選舉人團投票給拜登。彭斯上周五出席保守組織「聯邦黨人學會」佛州分會周年會議時反駁說：「特朗普總統是錯的。我無權去『推翻這場選舉』。總統屬於美國人民，只屬於美國人民。」彭斯卸任後維持活躍，被視為為參選2024年大選鋪路。

（彭博社/紐約時報/衛報）