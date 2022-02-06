傳媒擁情報資料成目標

美國網絡公司「安全工程」（Secureworks）情報部門主管麥克萊倫（Mike McLellan）表示，「新聞從業員所做的事，令他們成為黑客優先的攻擊目標」。政府黑客會透過入侵傳媒機構，為背後支持他們的國家竊取國內外敵人情報。為多國情報及執法機構採用的以色列「飛馬」（Pegasus）軍事級間諜軟件，去年7月就被揭發用作監控數以萬計記者、爭取人權人士及政治人物。

另外，有政府或政治組織黑客入侵主流新聞機構的網絡平台，對其廣大讀者群發布虛假或對自己有利的信息，以宣揚自身理念或干預他國政治。至少兩名伊朗黑客因涉於2020年入侵美國大型報業集團「李氏企業」（Lee Enterprises）電腦系統，發布假資訊，企圖干預當年的美國總統選舉，去年11月被美當局指定為「國家代理人」，遭到制裁及控告。

傳媒的網絡防護措施往往不及政府或商業機構，亦令他們較易淪為黑客目標。近年不少記者會在社交平台開設個人帳戶報道新聞，黑客時常先攻擊這些防護較弱的平台，如向帳戶持有人發送帶病毒的惡意連結，再利用竊取所得的密碼嘗試入侵這些記者的工作單位郵箱及資料庫，偷取所需的情報及資訊。

（路透社/華爾街日報/The Verge）