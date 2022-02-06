梅鐸多間傳媒遭網攻 調查指涉華黑客 稱為北京蒐情報 華使館斥不應猜測指控

《華爾街日報》《泰晤士報》等受影響

新聞集團上周五發給員工的電郵顯示，網絡攻擊在1月20日被發現，影響一些出版及業務部門，包括美國《華爾街日報》及其母公司道瓊斯、《紐約郵報》、新聞集團在英國的子公司News UK、新聞集團總部。公司稱， 該網絡威脅活動已得到控制。News UK發行英國《泰晤士報》及《太陽報》。 新聞集團表示，已通知執法部門，並聘請了網絡安全公司Mandiant協助調查。美國聯邦調查局（FBI）上周五表示，得悉有關事件。

Mandiant的事件回應副總裁（Vice President of incident response）David Wong表示，經過評估，Mandiant相信「這些活動背後與中國有關連，相信他們可能參與間諜活動，蒐集有利於中國利益的情報」。新聞集團高層亦指出，初步分析結果顯示網攻可能涉及外國政府，且部分資料已被盜取。

《華爾街日報》引述了解調查進展的人士報道，網攻最早可追溯至2020年2月，數十名員工受影響。黑客能入侵記者的電郵及儲存在Google雲端的文件，包括文章的草稿。新聞集團仍在確定黑客可能取得哪些電郵和文件。報道又引述知情者報道，黑客似乎對一系列題目尤感興趣，包括對中國來說很重要的議題，如台灣和中國維吾爾族，黑客其他感興趣的範疇包括美軍活動、與中國有關的美國技術法規，以及有關美國總統拜登及副總統賀錦麗和白宮高級官員的文章。調查顯示，儲存財務及客戶數據系統不受影響。

調查指黑客對台維族人美軍等感興趣

集團表示，受影響的記者已聽取公司簡報說明，有記者坦言擔心報道的消息人士身分可能因而曝光。道瓊斯公司總裁兼《華爾街日報》出版人拉圖爾（Almar Latour）稱，會致力保護記者和消息來源。

記者憂消息人士身分遭曝光

中國駐美大使館發言人劉鵬宇回應稱，中國捍衛網絡安全，堅決反對並打擊各種形式的網絡攻擊及網絡盜竊。他指出，要確定網攻來源在技術上很複雜，「我們希望有一個專業、負責任和基於證據的方法來確定網絡相關的事件，而非基於猜測作出指控」。

中國黑客多次被指控對外國傳媒發動黑客襲擊。2013年，《華爾街日報》及《紐約時報》均指遭中國黑客攻擊，《紐時》當時稱，在報道中國前總理溫家寶家族坐擁巨富以來便持續受黑客攻擊。當時中方曾譴責有關中國網絡間諜的指控，強調北京禁止網攻。

（華爾街日報/路透社）