拜登挽外交政績 分析：難大振民望

在後911年代，擊殺恐怖組織領袖成為美國總統證明能力的方法，例如奧巴馬任內，美軍特種部隊在2011年於巴基斯坦殺死911恐襲幕後主腦、蓋達組織領袖拉登；在特朗普任內，美軍2019年亦殺死ISIS前任領袖巴格達迪。然而拜登政府外交上最令人印象深刻的，是去年8月底美軍倉皇撤出阿富汗，另外還有中國大陸對台灣的武力威嚇、朝鮮接連試射導彈，到最近期的俄烏局勢，美國都似乎沒有招架之力。

直至今次敘利亞突襲行動，就連共和黨人都予以肯定。共和黨參議員羅姆尼形容是個好消息，共和黨第二號人物、參議員圖恩（John Thune）亦表示行動是個正面進展。共和黨參議員格雷厄姆亦表示欣賞這次反恐行動，但同時批評拜登政府輕視對日益激進的伊斯蘭威脅。

雖然白宮將今次行動塑造成美國政府領導力的展現，但有線新聞網絡（CNN）的報道質疑對拜登的長期提振作用，原因之一是美國人相較以往已較不重視反恐議題，甚至在今次行動前根本很多人都不知道誰是阿布‧易卜拉欣，而拜登面對的最大難題仍是國內問題，包括疫情和經濟，特別是通脹，這不是一次擊殺行動就能解決。

（法新社/CNN）