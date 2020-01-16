美擊殺ISIS領袖細節曝光 部署多月免傷婦孺 棄轟炸轉派三角洲部隊上陣

阿布‧易卜拉欣「自爆」炸飛窗外

《紐約時報》周四引述官員報道，今次行動經過多個月籌備和多次綵排，包括利用目標住宅的桌上模型演習，到周二（1日）早上總統拜登批准執行任務。突襲行動由20多名陸軍三角洲部隊成員執行，並有阿帕奇攻擊直升機、MQ-9「死神」無人機和戰機提供支援。行動部署跟2019年10月美軍追殺ISIS上一任領袖巴格達迪時類似；後者亦在當年美軍行動期間引爆炸彈背心身亡。

《紐時》報道，美軍部隊在抵達目的地後，先用擴音器以阿拉伯語警告目標住宅內所有人離開，其後有1男1女和4名兒童從1樓逃出。英國廣播公司（BBC）則引述Twitter一段據稱事發時的錄音，顯示特種部隊呼籲婦女及兒童離開現場。不久阿布‧易卜拉欣引爆威力遠比一般自殺式背心強的爆炸品，威力之大令包括他本人在內數具遺體都炸飛出窗。

最少12死 美軍檢電腦硬碟

美軍及後攻入住宅，跟阿布‧易卜拉欣的副手和他的妻子駁火；副手夫妻和他們的子女都在2樓，雙方交戰後夫婦2人和1名孩子死亡，另外4名兒童安全。敘利亞白頭盔救援組織表示，在現場發現4名婦女和6名兒童的屍體。美國官員稱，大部分傷亡是3樓爆炸和2樓的戰鬥造成。國防部發言人柯比指軍方鑑證專家其後比對指紋及DNA，確認阿布‧易卜拉欣的身分，並將其遺體留在現場。柯比續指美軍檢走一些手機和電腦硬碟，以尋找打擊ISIS的線索。拜登及副總統賀錦麗、防長奧斯汀、美軍參謀長聯席會議主席米利在白宮戰情室監察整個突襲行動。

美國安全諮詢機構蘇凡集團（Soufan Group）反恐分析專家克拉克（Colin P. Clarke）指，45歲的阿布‧易卜拉欣一直保持低調，雖有助他躲過以美國為首的追捕，但亦妨礙他擴展ISIS勢力。他亦指阿布‧易卜拉欣不及巴格達迪知名，但在武裝組織圈子內備受尊重，因他非常聰明，具戰略思維。

鄰居稱其為人和善 以為是的士司機

阿布‧易卜拉欣的行蹤一直難以確認，《紐時》引述有2名高級官員透露，早前有情報指他身處阿特莫，到去年12月初有更詳細情報指他藏身一幢被橄欖樹包圍的3層高住宅。官員指阿布‧易卜拉欣及他的家人在住宅3樓生活，甚少外出，偶爾到天台洗澡和祈禱；他主要依賴在住宅2樓生活的副手及信差網絡向伊拉克、敘利亞等世界各地ISIS分支傳達指示。其鄰居表示，阿布‧易卜拉欣租住該屋約1年，為人和善友好，還以為他只是一名普通的士司機。

拜登公布突襲行動的結果時，指今次行動是警告恐怖分子「這證明美國有能力消滅恐怖主義威脅，不論他們試圖躲在世界任何地方」。他又稱出動特種部隊突擊而不是空襲，對美軍的風險大得多，但選擇此舉為減低平民傷亡。《紐約時報》引述美軍官員表示，出動炸彈或導彈對美軍而言會更安全，但會危及目標住宅內的平民。

（紐約時報/BBC）