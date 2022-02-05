美污水現神秘變異株 流行至少一年

【明報專訊】美國科學家在紐約市污水系統內發現相信是從未發現的新型冠狀病毒變異株，暫時未知來源。
《紐約時報》報道，微生物學家、病毒學家於去年1月起從紐約市14個污水處理廠取樣，陸續在一些處理廠發現源頭不明的新冠病毒基因排序。《自然-通訊》期刊周四發表相關報告，推測病毒可能源自老鼠等受感染動物，指它流行至少一年，雖然沒取代過Delta或Omicron，甚或沒有發現有人感染過，但仍可能對人類構成健康風險。
另外，世界知名的英國傳染病專家法勒（Jeremy Farrar）表示，外交問題使這場新冠大流行變得糟糕，可能永難發現病毒源頭，且使世界處於更大的疫情危險。去年11月辭任英國政府顧問的法勒周四表示，儘管「大多數」證據指向新冠病毒源於大自然，但不能排除從實驗室泄漏的可能，惟沒有國際合作，可能找不到更多資料，他說：「依我看，無疑2020年地緣政治使這場大流行比原該的嚴重」。
英權威：地緣政治令新冠大流行惡化
北京冬奧揭幕前夕，20名美國、英國、德國、新西蘭、法國、澳洲、印度和日本的科學家發表聯署信，促請主辦冬奧的中國政府不受地緣政治限制，配合美國等國際機構徹查新冠病毒源頭。聯署信表示，世界各地運動員濟濟一堂迎接北京冬奧開幕，但「東道國政府一直阻撓調查新冠病毒大流行源頭的全面國際調查」。聯署信指，增加聯合索源可體現奧運精神及促進開放互信，而由於未能了解這種病毒，使全球人及後代「增加了未來大流行的不必要風險」。
華強調反對溯源政治化
中國政府一直強調新冠溯源是科學問題，反對將溯源工作政治化。