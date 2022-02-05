美污水現神秘變異株 流行至少一年

《紐約時報》報道，微生物學家、病毒學家於去年1月起從紐約市14個污水處理廠取樣，陸續在一些處理廠發現源頭不明的新冠病毒基因排序。《自然-通訊》期刊周四發表相關報告，推測病毒可能源自老鼠等受感染動物，指它流行至少一年，雖然沒取代過Delta或Omicron，甚或沒有發現有人感染過，但仍可能對人類構成健康風險。

另外，世界知名的英國傳染病專家法勒（Jeremy Farrar）表示，外交問題使這場新冠大流行變得糟糕，可能永難發現病毒源頭，且使世界處於更大的疫情危險。去年11月辭任英國政府顧問的法勒周四表示，儘管「大多數」證據指向新冠病毒源於大自然，但不能排除從實驗室泄漏的可能，惟沒有國際合作，可能找不到更多資料，他說：「依我看，無疑2020年地緣政治使這場大流行比原該的嚴重」。

英權威：地緣政治令新冠大流行惡化

北京冬奧揭幕前夕，20名美國、英國、德國、新西蘭、法國、澳洲、印度和日本的科學家發表聯署信，促請主辦冬奧的中國政府不受地緣政治限制，配合美國等國際機構徹查新冠病毒源頭。聯署信表示，世界各地運動員濟濟一堂迎接北京冬奧開幕，但「東道國政府一直阻撓調查新冠病毒大流行源頭的全面國際調查」。聯署信指，增加聯合索源可體現奧運精神及促進開放互信，而由於未能了解這種病毒，使全球人及後代「增加了未來大流行的不必要風險」。

華強調反對溯源政治化

中國政府一直強調新冠溯源是科學問題，反對將溯源工作政治化。

（紐約時報/路透社/美國廣播公司）

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