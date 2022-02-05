英首相府5幕僚辭職 英媒：唐寧街崩潰日

最新辭職的是政策制定機關「10號政策組」成員納羅贊斯基（Elena Narozanski），辭職原因未明。首相的幕僚長羅森菲爾德（Dan Rosenfield）、首席私人秘書雷諾茲（Martin Reynolds）、傳訊總監多伊爾（Jack Doyle）已於周四辭任。鑑於3人俱涉「派對門」活動，按某些執政保守黨議員之說，他們的離任，似是「派對門」醜聞纏身的約翰遜為「再出發」而「清理門戶」。

財相未護航 「如是我不會說那番話」

然而，叫人詫異的是政策主管米爾扎（Munira Mirza）亦宣布辭職。米爾扎與約翰遜共事十多年，約翰遜任倫敦市長時已為他工作，被視為其親信。她在辭職信抗議英揆對工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）作出「惡意誹謗」的指控。

約翰遜周一誣衊施紀賢擔任刑事檢控專員期間只顧控告記者，卻未能檢控涉及戀童的英國廣播公司（BBC）已故名主持薩維爾（Jimmy Savile），但BBC查核後發現無相關證據。工黨乃至部分保守黨人均不滿約翰遜對施紀賢的指控，惟約翰遜堅拒道歉。米爾扎表示，英揆暗示施紀賢要為連環性侵犯逍遙法外負責，「說法沒有公平或合理的依據」。

被視為接替約翰遜熱門人選的財相辛偉誠，沒為約翰遜護航，反與對方劃清界線，說「如果是我就不會說那番話」。

（天空新聞/路透社/彭博社/CNN）