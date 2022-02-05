美斥俄圖製假影片作侵烏口實 克宮否認

五角大樓發言人柯比（John Kirby）稱，美方「確實掌握了俄羅斯可能想為入侵編造藉口的信息」，華府相信俄方計劃攝製「非常逼真」的宣傳片，模擬烏軍或情報組織對俄國或操俄語人士發動攻擊，以證明俄國出兵報復是「正當的」。操俄語人士相信是指在烏克蘭東部為數不少的說俄語人口。

華府未提供確鑿證據

柯比稱，按俄國計劃，該片會有襲擊引發爆炸、造成傷亡和炸毁建築物的鏡頭，以及肇事後情景，操俄語演員會扮演哀悼死者的人及處理襲擊罹難者遺體。有美國官員稱，片段還會加插貌似烏克蘭及盟國的軍事裝備，例如土耳其製Bayraktar無人機，從而質疑事件涉北約組織。烏克蘭2019年購入Bayraktar TB2無人機，去年10月曾用以攻擊烏東分離組織。美國官員稱，俄國情報官員已招募攝製人手。

白宮首席副國家安全顧問芬納（Jonathan Finer）受訪說：「我們不確定這是否他們要採取的策略，但我們知道，這是正在考慮的選項。」美國一名參與情報評估討論的匿名高官亦向彭博社透露，俄羅斯有多個可作為出兵口實的選項，拍片是其中之一。路透社引述美國一名高級官員表示，美國公開這項情報，是為了勸阻俄羅斯執行此類計劃。

不過，克里姆林宮發言人佩斯科夫駁斥報道，稱過往已有類似指控。他說：「我會建議在這些事上不要相信任何人，特別是美國國務院。」

（彭博社/衛報/路透社）