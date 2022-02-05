中俄元首會晤 指「友好無止境」 稱雙方關係較冷戰時期更強 美警告中方莫助俄避制裁

普京與習近平會談時，指俄中關係的戰略性「空前突顯」，兩國深化全面戰略協作有助維護兩國共同利益。習近平指二人會面「一定會為中俄關係注入更多生機活力」，稱中俄深化「背靠背」戰略協作的方向在「過去、現在、將來都不會動搖」。雙方在聯合聲明中表示，雙方的新型大國關係超越冷戰時期的軍事政治同盟關係模式，「兩國友好沒有止境，合作沒有禁區」。

中支持要求北約停軍擴 俄反對台獨

兩國發表聯合聲明，呼籲北約「摒棄冷戰時期意識形態」，中國支持俄羅斯要求北約停止擴張和提供安全保證，俄方則支持北京對台灣立場，反對台獨。雙方亦對澳美英同盟（AUKUS）合作發展核潛艇「表示嚴重關切」，認為其損害亞太地區安全及可持續發展，又反對「部分國家」謀求霸權地位和強迫他國接受其民主標準。雙方又稱美國為亞太地區的「和平與穩定帶來負面影響」，敦促其放棄在該處和歐洲部署中程和中短程導彈計劃。

俄加大對華油氣供應 歐元計價

在經貿上，陪同普京訪華的俄國代表團成員包括俄羅斯天然氣工業股份公司（俄氣）及俄羅斯石油（俄油）代表。兩間公司分別與中國石油天然氣集團簽訂新的合作協議，總值達1175億美元（約9165億港元）。其中，俄油將於未來10年經哈薩克對華輸送1億噸石油，佔中國需求約7%，俄油指新協議總值800億美元。另外，俄氣將在2025年前每年對華供氣380億立方米的目標上，再增加100億立方米，新協議總值約375億美元。路透社引述北京消息稱，新追加的天然氣將於兩至三年後開始，從俄國遠東地區庫頁島經跨日本海管道輸往黑龍江。克宮指合約期為25年，路透引述北京消息稱供氣年期為30年。另一方面，普京又提出俄中可於新型碳氫油（hydrocarbon oil）及使用本國貨幣貿易方面加強合作。

在中俄就烏克蘭危機等外交問題協調立場之際，美國國務院周四警告，中國企業等外國公司如協助規避美國出口管制，美方將研究施加反制措施。發言人普賴斯（Ned Price）稱：「俄羅斯別誤以為通過加強（與中國的）關係，便能緩解部分（可能制裁的）影響，這實際上只會從多方面令其經濟更脆弱。」

《紐約時報》周三報道，中國曾在2014年俄羅斯吞併克里米亞時，向俄方提供經濟援助，對抗西方制裁。如今美國勢將就烏克蘭問題制裁俄羅斯，中國銀行與企業如再出手相救，需謹慎考慮或會危及它們在歐美等地的投資和生意。

另外，歐洲多國繼續致力斡旋烏克蘭危機。克里姆林宮表示，法國總統馬克龍下周一（7日）將訪俄並與普京會面。德國總理肖爾茨亦將於本月14日先訪問烏克蘭，次日到訪俄羅斯，並與普京會面。

（綜合報道）