美病人10年沒復發 基因療法成醫血癌曙光

改造T細胞 更有效狙擊癌細胞

美國賓夕法尼亞大學學者卡爾‧瓊（Carl June）及其同事周三（2日）在《自然》期刊發表研究文章，報告兩名最早接受CAR-T細胞療法的癌症患者10年後的情况。這項療法是透過基因改造T細胞，使之能夠辨別並消滅癌細胞。T細胞為一種白血球，能夠辨認及消滅癌細胞等外來細胞，然而癌細胞善於避開免疫系統的偵測，令T細胞往往撲空；經過改造的CAR-T細胞，可以更有效發現癌細胞。

兩名慢性淋巴細胞白血病（CLL）患者2010年嘗試新療法，數月內康復，所有白血病症狀消失，至今沒有復發。病人之一的奧爾森（Doug Olson）稱他接受治療後甚至開始參加半馬拉松。研究人員後來分析接受治療患者的血液時，仍發現能夠增生並殺死癌細胞的CAR-T細胞，及其他有助形成免疫反應的細胞。

專家：難對付固態癌腫瘤

不過，這療法耗用大量人力而且成本高昂，亦非適用於所有病人及所有癌症。未有參與研究的英國倫敦大學學院（UCL）癌症研究所CAR-T細胞項目總監普萊（Martin Pule）一方面形容研究報告是個里程碑，但一方面指療法難以對付固態癌腫瘤。

（衛報）