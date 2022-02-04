歐盟倡核能天然氣納「綠色能源」 4成員國抗議

歐盟專員否認「洗綠」

歐盟委員會經過逾一年激辯，前日表示鑑於科學建議與現時的技術進展，認真考慮在過渡到零排放這期間，讓私人投資在天然氣與核能活動中發揮作用。

歐盟金融服務專員麥吉尼斯承認方案「不完美」，但駁斥「洗綠」（greenwashing）指摘。她表示私人投資是實現碳中和的關鍵，天然氣僅被列作「過渡」能源，且附帶「嚴格」條件。採用核電的國家則須有明確轉用綠色能源計劃及為處理核廢料融資。

奧地利盧森堡稱或提訴

已然摒棄核能或天然氣的西班牙、奧地利、丹麥與盧森堡反對。奧地利與盧森堡表示或提法律行動。綠色和平等批評決定可能阻礙歐洲的綠色轉型，注資化石能源會延長其使用時期，且發電站碳排放不應該超過每千瓦時100克。

歐盟承諾不晚於2050年達至「淨零」溫室氣體排放，而於2023年或以前，歐盟計劃以1990年排放水平而言，削減55%排放。惟歐盟委員會認為要實現目標，需要大量私人投資。據歐洲新聞網站Euractiv指，法國施壓歐委會將核能納入綠色能源，德國則對天然氣使用提出仔細要求。歐洲議會和歐洲理事會有4個月時間考慮建議，反對如要獲通過，須有歐洲議會絕大多數議員，或27個成員國中有至少20國領袖投下反對票。

（BBC/CNN）