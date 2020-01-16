拜登：美軍突襲敘利亞行動 ISIS領袖身亡

美官員：引爆炸彈 死法如前任

行動地點位於鄰近土耳其邊境的阿特莫（Atmeh）地區，當地居民稱午夜時分有直升機降落，並傳出槍聲和爆炸聲，有美國用擴音器警告女性和兒童離開該區；另有指美軍突襲一所住宅，與槍手駁火約兩小時。美國國防部發言人柯比指，受中央司令部指揮的特種作戰部隊當晚在敘利亞西北部執行反恐行動，而行動成功。

當地是反巴沙爾政府組織的最後堡壘，有反抗組織消息人士向路透社指，相信美軍目標是一名武裝分子領袖，但不知道具體為何人。路透社稱當地有與蓋達組織有聯繫的武裝組織在運作，ISIS領袖亦在當地匿藏。

白宮十多小時後發表聲明，由總統拜登公布阿布‧易卜拉欣的死訊。拜登表示下令執行有關行動以「保護美國人及盟友，並讓世界變得更安全」，又指參與行動的美軍都安全撤離。

阿布‧易卜拉欣被指死法跟其前任巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）一樣。巴格達迪在2019年10月26日面對美軍追捕，在西北部伊德利卜省引爆炸彈背心身亡，ISIS數日後宣布阿布‧易卜拉欣繼任為新領袖。

在白宮確認阿布‧易卜拉欣的死訊前，外界輿論焦點落在是否有平民死於美軍攻勢，尤其是死者當中包括婦孺，但至今未知這些婦孺有多少是剛被殺ISIS領袖的親人。法新社消息指13名死者中包括4名兒童和3名婦女，路透社消息則指死者包括6名兒童和4名婦女。

（綜合報道）