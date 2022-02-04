增兵烏克蘭外圍 西方俄國劍拔弩張 美航母群地中海軍演 冷戰後首交北約指揮

俄羅斯早已被指在烏克蘭周邊部署逾10萬大軍。美國太空科技公司Maxar Technologies周三發布新一批上月中至本月初拍攝的衛星影像，顯示俄軍在俄羅斯西部葉利尼亞（Yelnya）、波戈諾沃（Pogonovo）以及鄰近西南部重鎮頓河畔羅斯托夫的佩爾夏諾夫斯基（Persianovsky）訓練場，以至克里米亞新奧澤爾涅（Novoozernoye）和奧普克（Opuk）訓練場等，幾乎每個部署地點都建起營帳或安置所，為以往少見。Maxar指營帳內外暫未見人員移動，但相信將有軍隊進駐。

衛星圖見俄「備戰完成度」增加

Maxar又表示，俄軍已在多個訓練場進行實彈炮火、部隊攻擊等軍事演練，衛星影像顯示波戈諾沃及佩爾夏諾夫斯基兩個訓練場戶外留有炮火撞擊及軍車行駛的痕迹。其中波戈諾沃僅距離烏克蘭邊境約241公里。另外，白俄羅斯多個軍事基地亦有增兵迹象，衛星圖片顯示中部奧斯波維奇（Osipovichi）訓練場配置有多架可裝載「伊斯坎德爾」（Iskander）短程彈道導彈的發射車。Maxar稱上述種種部署顯示俄方活動及「備戰完成度」有所增加。對於俄軍過去兩周進入白俄，兩國防長表示只為本月稍後軍演作準備。

總部設在波蘭的軍事情報顧問公司Rochan Consulting分析員穆齊卡（Konrad Muzyka）相信，俄羅斯自今年首周起，便從西伯利亞東部軍區向西部及白俄調兵，估計涉及15至20個「營級戰術群」，共約1.5萬至2萬人。他又推算烏克蘭周邊的伊斯坎德爾導彈發射裝置有至少48具。

美增兵北約東翼 克宮轟「破壞性」

另一邊廂，西方大國則加緊安排更多軍人到北約東翼協防。繼英國和法國上周末宣布計劃分別增兵愛沙尼亞和羅馬尼亞後，美國國防部周三（2日）宣布從本土加派3000名軍人到北約東翼前線，包括從本土調撥1700人和300人到波蘭和德國，另從德國調動人數約1000的史崔克（Stryker）裝甲車戰鬥營調派至羅馬尼亞。儘管拜登政府早已表明無意出兵烏克蘭境內，但美軍最新調動仍惹俄方反彈，克宮譴責美方決定，斥其為「破壞性」舉措，只會升高緊張局勢和減低達成政治解決方案的機會。

「杜魯門」號訓練F/A-18戰機升降

美國海軍「杜魯門」號（USS Truman）航母攻擊群則在亞得里亞海參與北約「海王星攻擊2022」（Neptune Strike 2022）軍演，周三（2日）進行F/A-18「超級大黃蜂」攻擊戰鬥機的升降訓練。北約表示，這是自冷戰結束後，首次有整個美軍航母攻擊群置於北約指揮之下。該軍演上月24日開始，將在本月7日結束。美國有線新聞網絡（CNN）分析，當「杜魯門」號航母部署在歐洲海岸，其艦載戰機可在1小時內抵達東歐大部分地方，以給予保加利亞、羅馬尼亞、波蘭等北約東翼成員國提供額外安全保障。

（綜合報道）