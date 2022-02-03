軍方平行政府各有隱憂 局勢膠着

據緬甸人權組織「援助政治犯協會」截至1月27日的統計，政變後有792人被捕、起訴或判囚，1498人被軍政府殺害。但緬甸續有反政變民眾零星快閃示威，軍方亦未能有效管治邊境地區。

軍政府乏認受性 NUG欠資源

馮嘉誠認為，國際制裁對緬甸軍政府的壓力未必太大，國際認受性影響反而較重要，反軍政府的緬甸駐聯合國大使覺莫吞續保留使節地位，便是本身與軍政府關係相對友好的中國和俄羅斯跟美國之間的共識，為敏昂萊帶來一定壓力。但他指出，NUG在資源籌集上只能依賴捐款和網上眾籌，成員散落國內外亦令運作效率減低，難及軍政府所掌控的長年企業網絡；而且NUG能否維持民意成疑，更須憂慮國際社會遲早會默許軍政府管治。

民地武間團結合作未必長久

NUG現獲部分民地武支持，並協助培訓PDF，但馮嘉誠指少數族群大多僅口頭上支持，部分族群之間也有衝突，成為內部團結的隱憂，例如NUG內部對如何處理羅興亞人問題仍有分歧。馮又提醒一些民地武僅出於戰略考慮和短期利益，不滿軍政府而跟NUG合作，但若勢力平衡改變，不能排除會有民地武退出NUG和軍政府的衝突，採取其他方式爭取自治權。敏昂萊過去大半年不斷提及與民地武的停火協議，馮嘉誠便認為是軍政府盼先解決民間示威，免同時受到民地武問題夾擊。

（世局解碼）