緬軍政變一周年 東盟斡旋成效微 柬埔寨邀敏昂萊與會惹內訌 學者：或需第三方「唱白臉」

明報記者 曾永昌

自2020年底緬甸大選再次由昂山素姬領導的全國民主聯盟大勝後，緬甸軍方一直指控選舉舞弊，最終去年2月1日發動政變，出兵拘留素姬、總統溫敏及其他文人政府高層，由國防軍總司令敏昂萊接管大權。但軍政府合法性飽受國際社會質疑，除了西方制裁，東盟迄今拒絕敏昂萊以緬甸政府名義與會。

東盟促成「5點共識」 落實進展欠奉

東盟去年4月特別峰會後，由輪任主席國文萊宣布與會各方達成「5點共識」，包括停止暴力、展開對話、接納東盟斡旋、東盟人道援助和東盟特使訪緬等，但及後一直無甚進展。

柬埔寨今年1月接過東盟輪任主席國，令東盟斡旋角色受到更大質疑。柬埔寨首相洪森同月上旬於內比都跟敏昂萊當面會談，是政變以降首位訪緬的外國政府首腦，以展示其「務實接觸」路線，惹來外界廣泛質疑。

外界如今焦點落在敏昂萊會否獲邀參與推遲到本月中旬舉行的東盟外長會議，東盟去年4月特別峰會容許敏昂萊以軍方代表身分與會，但10月已列明要緬方派「非政治代表」。除了新加坡和印尼，馬來西亞對敏昂萊參與東盟會議的反對立場最為強硬，洪森上月底跟大馬首相依斯邁沙比利通電話後態度軟化，雖明言已邀請敏昂萊與會，但前提是落實「5點共識」上取得進展，「如果沒有，他必須派一名非政治代表參加」。

馮嘉誠：內部無共識 東盟難施壓

洪森角色爭議反映東盟內部對緬甸立場的衝突，被視為東盟斡旋事倍功半的一大因素。香港國際問題研究所東盟研究主任馮嘉誠解釋，奉行「不干預（成員國）內政」原則的東盟要作為整體來向緬甸施壓，就需要內部有共同決定，但洪森態度反映東盟內部其實未有「強烈共識」，成員國各自詮釋不但會影響東盟內部共識，甚至破壞東盟的國際信譽。

馮嘉誠認為，東盟難以獨自處理緬甸問題，改採所謂「好警察與壞警察」（good cop/ bad cop）的「唱紅白臉」策略可能才更有成果，即由另一股更強硬力量施壓，再由東盟居中游說。

（世局解碼）