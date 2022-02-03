世衛：Omicron BA.2亞型比例明顯增加

世衛在每周流行病學更新報告中表示，過去1個月收集的新冠病毒樣本中，Omicron佔逾93%。最早發現的Omicron BA.1和BA.1.1亞型，佔上載到病毒追蹤數據庫「全球共享流感數據倡議」（GISAID）Omicron基因序列的逾96%；但涉及BA.2亞型的病例明顯增加，已有57國向GISAID上載BA.2的基因序列。世衛又稱在部分國家收集到的Omicron基因序列，逾半屬BA.2。

丹麥取消全國防疫限制

在BA.2肆虐的丹麥，政府前日宣布取消所有國內防疫限制，是歐盟成員國首例，人們不再須要戴口罩和使用健康通行證，僅保留部分邊境防疫限制。丹麥最近日增4至5萬宗新症，佔全國約580萬人口近1%，但衛生官員認為數字將會回落。挪威首相斯特勒周二亦宣布即時取消大部分防疫措施，接觸過確診者不須隔離，感染者隔離日數由6日減至4日，亦不強制遙距工作等，但在公共交通工具和商店等地方仍要戴口罩。

譚德塞：放棄防疫為時過早

對於有說法認為如今既有疫苗，正在流行的Omicron傳播力高但殺傷力低，故不再可能亦不再需要防止其傳播，譚德塞強調這並非事實，因更多感染個案代表更多死亡個案。他又指，目前無論宣布抗疫成功，還是放棄阻止病毒傳播都為時過早。

（法新社/路透社）

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