匈牙利再逆西方立場 撐俄安全訴求「正常」

歐爾班跟普京會晤後共同主持記者會，其間背離西方近期立場，表示「沒看見俄方意圖將烏克蘭局勢升級」，形容俄方安全訴求「正常……應作為談判基礎」。他又稱西方此前對俄制裁「完全沒獲預期效果」，但認為北約與俄方最終仍可和平達成協議。匈牙利此前已暗示不會允許北約在其境內增兵或加強援烏。

路透：美施壓巴西總統 阻訪俄

自2012年至今，歐爾班曾跟普京12度會面。在中俄問題上，匈牙利常跟歐盟和美國「唱反調」，例如去年初率先採用俄製「衛星V」疫苗，去年9月還跟俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）簽訂15年長約，現正尋求購買更多俄國天然氣。

布達佩斯研究機構Political Capital總監克雷科（Peter Kreko）批評歐爾班「行徑實際上儼如俄羅斯外交政策的工具」。

與此同時，西方加緊嘗試外交孤立俄羅斯。路透社周三（2日）引述消息稱，美國向巴西總統博索納羅施壓，要求他取消近期訪問俄羅斯。

（紐約時報/路透社）