普京轟西方借烏遏俄　惟願續對話 美增兵北約東翼 添1700往波蘭 調1000赴羅馬尼亞

普京周二在克里姆林宮會見到訪的匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban），會後二人共同主持記者會，談到美國和北約早前對俄方安全保證要求的回應，表示顯然「俄羅斯的核心安全訴求受到忽視」。他稱俄方仍在評估如何回應，但未有像之前般威脅採取「軍事-科技」措施反擊，反而表示盼「對話會繼續」，《紐約時報》解讀指，普京顯然嘗試稍減緊張局勢。

談及烏克蘭時，普京指「華府首要考慮並非烏克蘭的安全，而是圍堵（contain）俄國的發展」，他說：「烏克蘭只不過是達成這項目標的工具，那可以有不同方式達成，例如將我們捲進某些武裝衝突，然後逼使其歐洲盟友向我們啟動嚴苛制裁。」

「不可分割安全」原則 美俄「嚴重分歧」

西班牙《國家報》取得美國和北約對俄方的書面回應，拒絕就歐洲安全簽署雙邊協議，同時拒絕未來阻止烏克蘭加入北約，兩點都是俄方的重點訴求。報道也指，雙方最大分歧在於如何詮釋在歐安組織（OSCE）達成的「不可分割安全」（indivisibility of security）原則，俄方的解讀是烏克蘭加入北約將違反這原則，損害俄方安全，美方則拒絕接納這見解，強調這概念「不能以孤立方式理解」，但願意作進一步商討。俄羅斯外長拉夫羅夫昨日回應美國國務卿布林肯的緩和局勢要求時，也表示西方對俄羅斯訴求的回應顯示他們對歐洲安全架構的「平等與不可分割安全」根本原則，與俄方存在「嚴重分歧」，上月底已要求西方澄清。

彭博社則引述消息人士指，拜登政府已向克宮表示，願在雙方對等的條件下，討論讓俄方人員進入北約在羅馬尼亞與波蘭的軍事基地，稽查該處沒有部署可用作攻擊的「戰斧」（Tomahawk）巡航導彈。普京質疑美軍在兩地部署神盾系統一部分的戰斧導彈艦載發射器，已不止是北約所稱的反導彈防禦，而是攻擊性武器系統。

拜登政府昨日宣布，已決定本周內調撥逾2000名本土美軍到波蘭及德國，以及將1000名原駐德國的史崔克（Stryker）裝甲車戰鬥營調派至羅馬尼亞，國防部發言人表明是要向普京以至全世界發出「北約重要」的強烈信號。 路透社引述消息指，2000名赴歐美軍中，有1700人會前往波蘭，其餘300人會到德國。波蘭和羅馬尼亞都屬於北約東翼的範圍。美國國防部上周指示8500名精銳美軍高度戒備，《華爾街日報》指當局已追加命令數千名兵員準備隨時遣歐。

克宮：中方撐俄安全訴求

普京周三稍後時間會跟正在出訪烏克蘭的英國首相約翰遜通電話。克宮同日較早前先公布普京今日訪華行程，晚上出席北京冬奧開幕禮前，中午先跟中國國家主席習近平共晉午餐，克宮表示中方支持俄羅斯向西方提出的安全保證要求，中俄亦正研究共建能有效抵禦制裁的聯合金融機制及組織。

（路透社/彭博社/法新社/紐約時報/華爾街日報/國家報）