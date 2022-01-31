法律責任歐洲安全 倫敦強硬有因

基輔放棄核武庫存 換英美保障領土

其次，對英國以至其他歐洲國家來說，一旦烏克蘭爆發戰爭，戰火有可能外溢至其他歐洲國家，以至造成又一輪的難民危機。此外，英國雖然並不依賴俄羅斯供應天然氣，但烏克蘭戰線仍很可能進一步推高歐洲氣價，屆時英國也難置身事外。

英國上周已向烏交付2000項反坦克武器，另派30名英軍到當地指導烏軍使用。英國目前是北約「增強前沿部署」（EFP）在愛沙尼亞的領導國家，北約網站去年3月數據指駐愛EFP部隊有1166人，英國佔828人（主要是一個裝甲步兵營）。這可以解釋為何約翰遜政府會點名擬增加在愛沙尼亞的北約英軍。

BBC文章還指出，許多分析家相信正制訂統一台灣方案的北京正密切關注烏克蘭事態發展，擔心俄軍侵烏未獲抵抗會成為西方強權不再介入其他衝突的信號。

（BBC/北約網站）