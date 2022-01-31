「北約框架下」英法擬增兵東歐 烏克蘭非成員國 未打算派兵助戰

約翰遜透過辦公室發表聲明，稱相關決定旨在「向克宮發出清晰信息」，即不會容忍俄方破壞局勢穩定的活動，並會跟面對俄方敵意的北約盟友站在同一陣線。英國外交部其後確認，所擬方案除了將以北約名義部署到愛沙尼亞的英軍部隊人數增加約一倍（即添兵約900人），同時向當地供應火箭炮系統，還包括派出兩艘軍艦到黑海，以及從塞浦路斯的基地出動快速軍機巡邏羅馬尼亞和保加利亞的領空。英方官員本周會跟北約官員商討確認上述安排。

法國此前也提出可派到黑海國家羅馬尼亞。有歐洲官員強調西方國家增加東歐軍事部署「純屬防禦性質」，主要是安撫盟友，而非對俄構成直接威脅，無法跟俄方在烏東邊境集結的軍事規模相比。

約翰遜將訪東歐 料包括烏國

儘管身陷「派對門」醜聞，約翰遜仍計劃本周展開東歐外訪（英媒此前指行程會包括烏克蘭），跟普京通電話以及派出外相和防相訪俄。他昨日在Twitter表示「愈益關注」俄軍在烏克蘭邊境的部署，呼籲俄方參與談判及避免「鹵莽和災難性的入侵」。

英國外相卓慧思本周將訪烏會見總統澤連斯基，俄羅斯上周五稱她未來兩周內到訪，並會見外長拉夫羅夫。卓慧思昨確認英方本周公布新立法，大幅擴展對俄制裁的潛在範圍，「任何克宮及俄國政權有利益關係的公司都會成為目標，故普京的寡頭（親信）以至支撐俄羅斯政府的俄企將無處可躲」。

北約秘書長：專注提供支援

不過，卓慧思承認英軍將「非常不可能」被派往烏克蘭抗俄，美國此前已表達同一立場。北約秘書長斯托爾滕貝格昨日稱，即使俄軍侵烏，北約也沒計劃派出戰鬥部隊到當地助戰，「我們會專注於提供支援」。他強調烏克蘭是「有高度價值的伙伴」，但跟北約成員國仍有分別。

俄羅斯則重申不滿意美國和北約對其安全保證要求的回應，外長拉夫羅夫昨稱正式致函要求北約和歐安組織，以了解西方如何履行「不會以另一方的安全為代價」來加強自身安全的承諾。他強調，莫斯科想跟華府建立「良好、平等和相互尊重」的關係，「汲取以往苦澀經驗，我們不想依舊處於每日面臨安全受侵犯的位置」。

（金融時報/衛報/路透社/塔斯社）