「長新冠」致氣促 牛津研究揭隱因

獲牛津生物醫學研究中心（Oxford Biomedical Research Centre）支持的科學家，要求參與研究的「長新冠」（Long Covid）病人躺在磁力共振掃描牀，吸入1公升惰性氣體氙氣（xenon gas）。由於氙氣可安全吸入，且與氧氣反應相似，放射師能觀察其如何從肺部入血。

肺部氣體交換功能受損 電腦掃描難測

研究探討感染新冠後沒入院但持續有症狀的人肺部是否有損傷，初步結果顯示這些長新冠病人雖然在電腦掃描等檢查中無發現異常，但在氙氣磁力共振掃描中發現氣體由肺部轉移到血液的功能受損。研究的首席調查員、牛津大學放射學教授格利森（Fergus Gleeson）說，參與研究的病人染疫後從未入院，亦無嚴重急性症狀，但有人的症狀持續一年。他說，明白導致這些症狀的機制，有助研發有效療法。

上述研究未經同行評審。另一首席研究員、牛津新冠後評估診所呼吸系統科顧問弗雷澤（Emily Fraser）說這只是早期研究結果，要進一步了解其臨牀意義。他呼籲正在做運動和接受復康治療的長新冠患者不要放棄，認為仍對完全康復有幫助。

世衛去年10月公布長新冠或新冠後遺症的定義：症狀通常在確診或可能感染新冠病毒後3個月內開始出現，並持續最少兩個月，而且不能用另一種診斷來解釋。最常見症狀包括疲勞、呼吸急促和俗稱腦霧（Brain fog）的偶發認知功能障礙，其他症狀則有胸痛、嗅覺或味覺問題、肌肉無力和心悸。

此外，有人報稱罕見的新冠後遺症，大多未經深入研究。英國《太陽報》本月12日報道，美國一名男子聲稱生殖器因新冠而縮小約4厘米。一名泌尿科醫生表示，「新冠陰莖」是男性生殖器尺寸因血管受損縮小的真實現象。倫敦大學學院一項3400人參與的研究發現，其中200人通報長新冠症狀，男性生殖器變小是罕見現象之一。

（Oxford Mail/英國太陽報）

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