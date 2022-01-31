專家：朝急欲撤制裁推經濟 冬奧前施壓中美

打擊文在寅卸任前推動和平努力

有分析認為，朝鮮武器計劃得以持續，是因美國拜登政府將精力投放於對抗中俄和應對烏克蘭問題。惟另一邊廂，這使朝鮮的訴求不受關注。朝鮮備受制裁困擾，一直談判追求解除制裁，以便推動經濟發展。朝鮮中遠程武器可打擊駐韓美軍基地、美國第七艦隊以至美國領土，展示具備先發制人及報復的軍事能力，可增加對美國壓力，引起拜登政府關注。

特洛伊大學首爾分校國際關係教授康大植（Daniel Pinkston）認為，連串武器測試既可能是朝鮮對外武器買家的「廣告宣傳」，還可向國民宣示領袖化解難關的決心和力量。

朝鮮試射亦可能牽動中國利益。有分析認為，中朝有過默契，中國亦似有意利用朝鮮問題，將責任推到美國，增添拜登政府壓力。中國外交部1月17日回應朝鮮發射導彈，曾意有所指地表示「半島形勢走到今天事出有因」。韓國統一研究院研究員洪敏表示，中國能將美俄、美中、朝美各個對立，連結為一條戰線。梨花女子大學朝鮮研究教授朴元坤認為，中國在這當中，可向美國展示「他們對朝鮮有多大作用」。

中國外交部昨回應韓聯社查詢，表示密切關注事態，貫徹一貫主張，希望各方同心協力循政治手段化解朝鮮半島問題。

（Newsis/News1/韓國金融新聞/BBC）