朝5年最強試射 導彈可達關島 料屬「火星-12」 韓召緊急會議美日譴責

據韓國聯合參謀本部公布，這次導彈試射發生於朝鮮當地時間上午7時52分，從朝鮮北部慈江道舞坪里發射，以大概30分鐘向東飛行了800公里，其後落入日本專屬經濟區以外海域。這是本月朝鮮第7次武器試射，也是金正恩上台10年來試射最多的一個月。

單月7試射 金正恩上台新高

觀測還發現，朝鮮今次導彈發射角度比尋常的30度至45度還要高，射高達至約2000公里、飛行速度達16馬赫，故判斷導彈射程介乎3500至4800公里，覆蓋美軍西太平洋重要基地所在的關島。這射程符合美國定義的遠程（intermediate range）導彈（3000至5500公里，屬以往美蘇《中程導彈條約》的覆蓋範圍），若按中國和韓國定義則稱為中程導彈。韓國國安會昨日表示，朝鮮是試射「中程彈道導彈」。

韓聯社引述一名軍官報道，朝鮮昨天試射的估計是「火星-12」導彈。該款導彈上次試射是2017年9月，韓國估計是其改良版本，採用固體燃料，而且採用高超音速滑翔飛行器。

美日韓皆迅速回應。美軍印太司令部在約4小時後發聲明稱：「美國譴責這些行為，呼籲（朝鮮）不要採取進一步破壞穩定的行動。」美國國務院指事件證明朝鮮的非法大殺傷力武器和彈道導彈計劃所構成的威脅，促請平壤展開持續和實質的對話。

韓國總統文在寅罕有召開國家安全保障緊急會議，而且有別於本月之前6次試射後僅表示「遺憾」的說法，斥朝鮮「挑戰國際社會以外交手段實現朝鮮半島無核化及和平穩定，顯然違反聯合國安理會決議」。日本內閣官房長官松野博一亦表示強烈抗議。

安理會2016年決議案禁止朝鮮作核子及任何射程的彈道導彈測試，但平壤2017年六度試射「火星-12」彈道導彈，同年11月首度試射「火星-15」洲際彈道導彈，今次試射的導彈是在這之後射程最遠的。金正恩2018年4月宣布暫停中程以上導彈及核子測試，以為同年6月新加坡舉行的史上首次美朝峰會創造條件。但自從2019年河內美朝峰會失敗，朝鮮屢斥美國心存敵意和威脅，金正恩同年底明言「不再受制於」單方面暫停核試和測試中長程導彈的做法。到本月19日，金正恩在政治局會議上再次表示，政府可能恢復長程導彈和核裝置測試；他上周視察軍工廠，呼籲全力生產尖端武器，粉碎美帝及其附庸勢力。

學者指試射無後果 憂「更大挑釁」將至

外界如今關注朝鮮會否進一步測試洲際導彈等射程更遠的武器。塔夫茨大學朝鮮問題專家李晟允對《華爾街日報》表示，朝鮮1月連串試射並未面臨任何後果，形同獲「默許其不良行為」，使之變本加厲，預計這是「更大挑釁的前奏」。

（綜合報道）