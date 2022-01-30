倡刪派對門報告關鍵細節 英警捱轟

議員斥非完整報告等同為政府洗白

首相府早前被揭在過去兩年全國封城抗疫期間舉行多場派對，首相約翰遜正面對下台壓力。倫敦警方上周五發聲明稱，並未要求「派對門」報告延遲公開，或作其他限制，但正就報告內容等與內閣辦公室保持溝通，以免影響調查公正。警方已獲得約翰遜幕僚間的通信紀錄，強調將仔細審視相關資料，並對報告中被點名違反防疫規定的人作書面及口頭調查。警方承認曾要求格雷把公開報告內容中，涉及警方正調查的部分刪減至最少。

眾多政黨人士對此表示憤怒，要求報告完整公開。自民黨黨魁戴維（Ed Davey）稱「不是完整報告即是為白廳洗白」。蘇格蘭民族黨的國會領袖柏家輝（Ian Blackford）指出，若政府拒絕公開完整報告，將再次證明其「完全腐敗」，只會加強要求約翰遜下台的聲音。有執政保守黨黨員更形容倫敦警察廳是「敗壞機構」。

英國前檢察官阿夫扎爾（Nazir Afzal）指出，警方的要求「絕對荒謬」，認為格雷的報告純粹基於事實，不會影響警方調查。倫敦警察廳前總警司巴布（Dal Babu）亦認為警方的要求「缺乏法理基礎」。《衛報》分析認為，目前針對約翰遜等人的調查只是有關違反防疫規定，最多只會判處罰款，但假如是調查當中有否涉及妨礙司法或公職人員故意失職等嚴重罪行，則可理解警方為何堅持暫不公開部分報告內容。

首相府上周五稱報告應盡可能公開最多資料，但不肯定最終會否公開完整報告，並同時呼籲給予警方「時間和空間獨立工作」。

（衛報/獨立報）