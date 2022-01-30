美稱俄運血漿備戰 將短時間派「少量部隊」赴東歐

美防長：俄有能力奪烏大片領土

奧斯汀（Lloyd Austin）與美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）前日在五角大樓一同出席記者會。奧斯汀表示，雖然美國不認為俄羅斯總統普京已決定向烏克蘭動武，但他顯然有這個能力，稱普京現掌握了多個選項，包括可奪取烏克蘭城市及大片領土，但也可採取脅迫和挑釁的政治行動，例如承認分裂的領土。米利則指以俄軍目前集結邊境的規模，「若對烏克蘭發動攻擊，將是非常嚴重，會導致大量傷亡。你可以想像人口密集的市區、街道會變成怎樣，將是非常駭人和可怕」。他指出，目前壓境的俄軍不單包括海陸空三軍，更包括特種部隊、網絡電子戰及後勤人員等，但他表示衝突並非無可避免，現在仍有外交空間及時間。

路透社同日引述3名美國官員報道，俄羅斯已運送血漿及其他醫療物資到前線，相信是作未來用以治療傷兵之用，美國現任和前任官員均表示，運送血漿是判斷莫斯科是否準備開戰的其中一項關鍵指標。其中兩名官員表示，美國是在最近幾周內發現俄國準備血漿。美國國防部此前承認，俄國的軍事部署確實有「醫療支援」，如今披露當中包括血漿等細節，專家認為這對於判定俄羅斯的備戰狀况非常重要。美國退休陸軍中將、現為華府智庫「歐洲政策分析中心」戰略專家霍奇斯（Ben Hodges）說：「這不代表他們一定會攻烏，但若沒有準備好（相關物資），就無法發動攻擊。」

普京馬克龍通電話 稱沒攻擊計劃

另外，普京上周五與法國總統馬克龍通電話，馬克龍的幕僚稱，普京向馬克龍表示俄羅斯沒有攻擊計劃，並希望繼續和法國及其盟友對話。

（法新社/路透社/華爾街日報）