俄烏屬農產品出口大國 開戰勢令糧價急升

可致脆弱國家缺糧 引發社會不穩

美國農業分析家史密斯（Alex Smith）表示，烏克蘭小麥對發展中國家是關鍵進口貨，對全球糧食安全威脅最大。烏克蘭過去20年成了世界一大糧倉，供應中東、非洲、東南亞。史密斯指出，逾14個國家的逾一成小麥消耗量依賴烏克蘭進口，包括飽受戰亂蹂躪的脆弱國家如黎巴嫩（佔50%）、利比亞（43%）、也門（22%）。若烏克蘭遭入侵，其農產區勢受波及，且必影響物流輸出，使脆弱國家面對糧食短缺，社會境况更不堪設想。

俄羅斯顧問公司SovEcon負責人西佐夫（Andrey Sizov）稱，俄烏一旦開戰，將威脅所有糧食進口國，尤其是北非、伊朗、蘇丹、阿富汗和埃及，「這些國家的社會動盪風險將增加」。中國與歐盟也是俄、烏的重要客戶。中國是俄羅斯最大農產品出口國，去年上半年從俄國入口農產品總值148億港元；中國2020年亦入口逾800萬噸烏克蘭玉米，相當於當年烏克蘭逾25%玉米產量。

另外，全球糧價處於10年最高水平。一旦俄開戰，俄國與烏克蘭的農產品出口同受影響下，可能加劇全球通脹。

（華盛頓郵報/Politico）