戰雲密佈 烏克蘭冀借50億美元救經濟 總統斥美「製造恐慌」打擊民眾信心

澤連斯基（Volodymyr Zelensky）上周五在記者會上表示，烏克蘭需要40億至50億美元來穩定經濟。他指烏國雖普遍感激華府提供軍事及經濟援助，但他個人卻不會像其他政客般，「只因對方是美國便向其道謝」。澤連斯基又稱，儘管不是認為局勢升級不會發生，但華府視莫斯科威脅如「火燒眼眉」實屬錯誤，不滿對方高調應對，令烏克蘭民眾信心和經濟受打擊，期望往後見到軍事準備和外交低調進行。

烏貨幣匯率3個月跌逾8%

烏克蘭經濟在2014年俄羅斯吞併克里米亞前後跌至低谷，其後經歷政府主導緊縮改革，近兩年已變得相對穩健，除外匯儲備創新高外，財政赤字也在健康水平，去年GDP錄得3.5%增長。但自去年11月俄軍開始向西面邊境增兵至今，烏克蘭貨幣格里夫納（hryvnia）兌美元的匯價已下跌了8.4%，上月通脹率亦高達10%；以美元計價的烏克蘭幾種國際債券孳息率本月14日更飈升至11%至14%，此後繼續上升，顯示投資者對烏國失去信心。

澤連斯基顧問烏斯堅科（Oleg Ustenko）上周四向路透社表示，政府從市場融資「雖並非不可能，但變得極為困難」，故需尋求其他渠道獲得經濟援助。他指基輔目標取得的50億美元貸款中，國際貨幣基金組織（IMF）已承擔21億美元（約163.8億港元）融資。歐盟上周承諾向基輔提供12億歐元（約104億港元）經濟援助。美國目前正向烏克蘭提供價值6.5億美元（約50.7億港元）軍事援助。國務卿布林肯上周三亦表示，正尋求援助烏國經濟的方法。

分析指，美烏兩國對俄出兵的意圖出現嚴重分歧，因兩者接收及分析情報有所差異。基輔智庫「民主倡議基金會」（Democratic Initiatives Foundation）政治分析員佐爾基娜（Marina Zolkina）指出，英美情報機構雖具備獲取克里姆林宮決策機密的能力，但烏人對相關情報有較深刻認知。澤連斯基曾指出，不能單靠衛星影像判斷俄軍增兵是準備攻擊，還只是日常輪換。

批英美撤外交人員 「我們非處鐵達尼號」

澤連斯基同時不滿英美將非必要外交人員撤出烏國，他指希臘在「能聽見炮火聲」的烏東前線附近設有領事館，亦未見有撤員。澤連斯基強調：「外交人員應當最後下船，而我不認為我們眼下在鐵達尼號上」。

官員及專家多認為，烏國8年來一直在東部與莫斯科支持的俄裔分離武裝分子戰鬥，衝突時急時緩，其人民早已對俄羅斯威脅習以為常。在首都基輔任職的24歲人力資源經理安德里（Andriy）稱「目前情勢變了，傳媒誇大了危險性，人們過去數天全因新聞而變得更害怕，儘管他們眼中看不出十分恐慌。」

（彭博社/路透社/紐約時報/華盛頓郵報/金融時報/大西洋理事會）