英媒：華科學家攜高超音速武器機密數據逃英美

報道指該名30多歲的科學家原任職於中國航空工業集團，有份協助研發可攜載「東風-17」導彈、射程達2000公里的中程高超音速滑翔飛行器，還參與研發一項更先進的高超音速導彈運載系統。消息人士指，該名科學家在中方開發高超音速武器上發揮「關鍵作用」，因不滿未獲升遷而決定出走，與政治抗爭無關。

報道稱，該名科學家去年9月底開始接觸英國在香港的「情報資產」，透過中間人告知擁有高超音速滑翔飛行器的資訊，藉此為自己、妻子和一名孩子提出政治庇護。英國軍情六處（MI6）和美國中央情報局（CIA）先後接報，英方人員經過初期「貓捉老鼠」確認不是北京栽贓後，透過特別安排的管道將科學家一家帶到香港。除了大部分記於腦海的資訊，該科學家另帶走一些技術數據。最終MI6和CIA組成的團隊安排該人前往駐德國的美軍基地，再取道英國前往美國。

另外，美國國防部下周召集國防企業的行政總裁舉行視像會議，是罕有由防長親自召集並由副防長主持的重要會議，以施壓業界加快推進高超音速導彈的項目。

（每日快報/Defense One）