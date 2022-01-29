瑞典將建核廢料儲存庫 儲存長達十萬年 環保組織批無視警告

當局計劃在首都斯德哥爾摩以北約130公里的福什馬克（Forsmark）一個核電站附近地底500米的地方埋藏核廢料。核廢料會先放進鐵箱，再用巨型銅管包裹。在約70年後地道的核廢料儲存飽和後，就會用膨潤土（Bentonite clay）將之密封隔絕水份，並把設施封鎖起來。儲存設施預期2023年接收首批測試存放的核廢料，2025年全面運作。

銅製容器腐蝕風險高

環境部長斯特蘭哈爾（Annika Strandhall）周四在記者會上表示：「我們此舉是為了對環境及人民負責，也是對瑞典長遠電力生產及瑞典就業崗位負責。」惟有環保組織指摘瑞典政府無視獨立科學家的批評，後者稱有關銅製容器的腐蝕速度可能較預期要快得多。

瑞典有3座核電站，路透社報道指當地核電站自1970年代運作以來，已產生約8000噸高放射性廢物，包括乏核燃料。生產核電後餘下的核廢料一旦處理不當將帶來嚴重後果，但不少國家都視核能為停止依賴化石燃料的重要過渡階段，例如歐盟計劃把部分新原子能發電站歸類為「綠色」能源。瑞典在1980年曾投票決定逐步淘汰核能，但之後態度反覆，例如2016年瑞典主要政黨達成一項核能協議，同意現有6個反應堆繼續運作，並在現址興建最多10個新反應堆。

（路透社/法新社）