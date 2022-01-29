美智庫批處理平民傷亡存漏洞 國防部：將完善機制

蘭德公司（RAND Corporation）的獨立報告由美國國會委託完成，內容引用聯合參謀部數據指，2015年至2017年期間有58%平民傷亡皆由外來原因（external sources）所造成，總結國防部「目前履行處理平民傷亡時，未能充分策劃，和為人員提供適當訓練及裝備」。該智庫又發現有關工作往往由「未經正式相關訓練」的低級軍事人員執行，在調查和尋找原因和教訓上有明顯弱點，空襲團隊亦往往不會就如何避免重犯回應。報告又指美軍總部較常依賴無人偵察機及衛星影像收集行動現場情報，卻很少從掌握實地情况的非官方人士或前線士兵口中獲取資訊，做法並不足夠。

作為對報告的回應，奧斯汀同日發表備忘錄，表示將下令國防部着手訂立平民傷亡的匯報標準機制；設立中心專門收集數據，研究預防減低及應對平民傷亡；推進行動計劃，執行專家就去年8月阿富汗喀布爾無人機空襲導致包括7名兒童等10名平民死亡等事件的檢討建議，就減輕平民傷亡制定新方向政策。

（紐約時報/路透社/法新社）