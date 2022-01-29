被斥對俄軟弱 德終同意「北溪2號線」納制裁範圍

德國接近一半天然氣供應都來自俄羅斯，北溪2號線勢進一步增加依賴，被認為是柏林對俄軟弱的重要因素。拉脫維亞防長帕布里克斯在昨日《金融時報》專訪中炮轟德國跟中俄的關係「不道德和虛偽」，逃避在歐洲安全事務上領軍。東歐國家一方面不滿德國拒絕對烏克蘭供應致命武器，另一方面質疑德國企業威脅退出因「台灣代表處」爭議跟北京關係轉差的立陶宛。早在默克爾時代，柏林已堅持北溪2號線純屬「商業項目」，現任總理肖爾茨原先也稱這是「私營部門項目」，但美國施壓下近期轉口風稱「所有東西（制裁選項）都在枱面」。

歐洲近月已承受天然氣價格飈升的影響。《華爾街日報》報道，歐洲官員嘗試鎖定俄氣供應受損下的替代選項，包括往阿塞拜疆和卡塔爾洽商，華府亦嘗試應歐方要求施援，包括游說日韓買方延緩液化天然氣（LNG）收貨，以騰出貨源予歐洲。

另外，肖爾茨將於下月7日訪美，商討烏克蘭局勢。

（德國之聲/金融時報/華爾街日報）