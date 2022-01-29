美點名四大王牌部隊戒備 拜登：俄很可能2月出兵 烏促西方勿挑動恐慌

美國國防部長奧斯汀周一根據總統指示向8500名美軍發出高度戒備命令，預料大部分軍人會加入或很快啟動的北約快速反應部隊（NRF）。國防部發言人柯比前日首次透露，這些可能被派往東歐的軍人將包括第18空降軍、第82空降師、第101空降師和第4步兵師的成員。上述部隊都是美國陸軍作快速應變的王牌主力（見表）。

NRF是由美國等北約成員國組成，成員多達4萬人。一名奧巴馬時代國防官員分析，倘若全體成員國同意動用這支部隊，將會是北約的「重要大事」，可加強波羅的海三國的防衛。但《華郵》國安專欄作家羅金（Josh Rogin）指出，美國政圈開始擔心部隊調動須全體成員國同意的條件，或令俄方嘗試拉攏德國、匈牙利或土耳其阻攔。但NRF外，美國仍可隨時調動其6萬名駐歐美軍。拜登政府表明不會派兵到烏克蘭作戰，但保持向基輔提供武器援助。烏克蘭軍方正持續從英美和波羅的海國家手上取得具反坦克能力的「標槍」（Javelin）防空導彈。

被指調醫療隊上前線 俄：不想戰爭

《華爾街日報》周四引述西方軍事官員報道，莫斯科正調派醫療部隊上前線，「備戰程度前所未見」。但報道指美、歐對俄方動武決心的判斷仍有分歧，例如一名德國高官表示美國認為普京打算全面開戰，「歐洲人認為他只是裝腔作勢」，但有北歐外交官承認，有些歐洲國家看法更貼近美方認知。

另外，拜登與澤連斯基前日通電話，白宮國安會發言人霍恩周四（27日）引述總統拜登警告，俄羅斯「極可能」在2月入侵烏克蘭。CNN引述烏方消息指，二人溝通「不順利」，分歧去到「危險地步」，後者認為「俄國威脅雖危險但模糊」。澤連斯基昨日就敦促西方不要挑動恐慌。

俄羅斯外長拉夫羅夫昨日亦指控西方政府「歇斯底里地」誇大俄方侵烏威脅，強調俄方不希望開戰，「如果那是視乎俄方決定，就不會有戰爭」，但他表明不會容許西方「粗暴漠視和踐踏我們的利益」，稱俄方在核心要求上無「妥協餘地」。普京昨日跟法國總統馬克龍通電話，再次呼籲美國和北約接受俄方要求，質疑其最新回應未有考慮俄方關鍵安全憂慮，重申北約再度東擴對俄方是「不可接受」。

美籲北京利用影響力阻俄侵烏

普京下月4日將出席北京冬奧開幕禮，屆時會跟中國國家主席習近平當面會談。克宮昨稱，二人屆時會「花很多時間」商討歐洲戰略穩定及上述向西方提出的安全保證要求。美國國務卿布林肯周三跟中國外長王毅通電話，王毅表明解決烏克蘭問題，還是要回到新明斯克協議這一原點上，指「俄羅斯的合理安全關切應當得到重視和解決」。美國政治事務國務次卿盧嵐其後表示：「我們呼籲北京利用其對莫斯科的影響力敦促走外交路線，因為烏克蘭爆發衝突對中國來說也不會是好事。」

（綜合報道）